Шест са кандидатите за второто платно на магистралата извън Креснеското дефиле

Шест кандидати подадоха оферти за проектиране на второто платно на магистрала "Струма" извън Креснеското дефиле в участъка между Симитли и Кресна, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Прогнозната стойност на обществената поръчка за изработването на идейния проект е 2.5 милиона лева без ДДС. https://app.eop.bg/today/498407
Кандидатите
Предложения са подали следните кандидати:
- Обединение "Ий Кей Джей - П" ДЗЗД, в което участват "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ООД и "Юнайтед" ЕООД;
- Физическото лице Димитър Георгиев Марков (DIMITAR GEORGIEV MARKOV);
- ДЗЗД "Рет Инженеринг" с участието на "Рутекс" ООД, "Енергоексперт" АД и "Трафик Холдинг" ЕООД;
- ДЗЗД "Зелена Кресна", в което са "Трансконсулт-22" ЕООД, "Мейсън Мастърс" ЕООД, "Аква Тера Консулт" ЕООД и Enveco S.A.;
- "Виа План" ЕООД;
- "Катмар 13" ЕООД.
Второто платно
Бъдещият изпълнител ще проучи и изработи идеен проект за новото трасе, което цялостно да осигурява направлението от София към Кулата в участъка Симитли - Кресна извън Кресненското дефиле.
Целта е да се направят проучвания за възможността платното на магистрала "Струма" в посока Кулата да бъде изградено на етапи, непосредствено до това за София (източния обход).
По този начин напълно ще се изведе транзитният трафик извън дефилето и ще се осигури възможността настоящото трасе на I-1 (Е79) да остане локален път.
Изпълнителят ще трябва да изготви и документацията по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценките за съвместимост (ОС) в обем и обхват, необходими за провеждане на процедурите, разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не се увреждат в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони "Кресна" и "Кресна Илинденци".
Изграждането на последния участък от магистрала "Струма" е във вниманието на Конвенцията на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция), като Постоянният комитет на Конвенцията разглежда ежегодно казуса с автомагистралата.
През февруари правителството прие пътна карта за завършването на магистралата, като към момента има изоставане от заложения график. Ако той бъде спазен единственият липсващ участък от магистрала "Струма" трябва да е готов през 2031 г.
