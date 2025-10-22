Шестима души са били убити, от които две деца, при масирана руска атака в Украйна

Седемнадесет души са били ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, а шест души, включително и две деца, са били убити, предаде Укринформ като се позова на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

"Още една нощ, в която Русия доказа, че не е поставена достатъчно под натиск за това, че продължава войната. Нашите сили за противовъздушна отбрана, мобилни огневи групи и оператори на дронове за прехващане работеха цяла нощ и до сутринта. Бяха подложени на обстрел обикновени градове, най-вече енергийната инфраструктура, но са били засегнати също и много жилищни блокове. Имало е пожари в Запорожка област и удари по домове в Киев", написа Зеленски в страницата си във Фейсбук.

"Засега се знае, че 17 души са били ранени, а за съжаление, 6 са били убити, сред тях е имало две деца. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки", подчерта президентът.

Според украинският президент, руските изявления за дипломация нямат никакво значение, "докато руските управници не почувстват критични проблеми." "Това може да бъде гарантирано само чрез санкции, способности за далекообхватна отбрана и координирана дипломация между всички наши партньори. Крайно време е Европейският съюз да приеме силен пакет от санкции. Разчитаме също на силни санкционни мерки от страна на САЩ и Г-7, от страна на всички, които желаят мир. Много е важно светът да не остане безмълвен сега и да има единен отговор към подлите атаки на Русия", подчерта Зеленски.

Той добави, че всеки, който помага на Украйна с противовъздушни системи и ракети, защитава човешки животи.

Двама души бяха убити при руска въздушна атака в Киев тази нощ, предаде по-рано Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в украинската столица Тимур Ткаченко.

В резултат на нападение с дрон е възникнал пожар на 8-ия и на 9-ия етаж на жилищен блок в Днепърски район.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи по-рано за нанесени са щети на жилищни сгради в резултат на руска въздушна атака.

Нападението е било извършено с балистични ракети, посочи Кличко, цитиран от Ройтерс.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Около 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани от детска градина, поразена от руски дрон в източния украинския град Харков, един човек е загинал, а седем души са ранени, като броят на пострадалите деца се уточнява, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от Укринформ.

"Спасителите и полицията изнасят деца след руски удар по детска градина. Малките ръчички се вкопчват в плещите на тези, които ги спасяват и защитават. Руските действия нямат принципи и не следват правила. Единствено разруха и гибел“, написа Клименко.

Полицията, заедно със Службата за сигурност на Украйна документират военните престъпления на Русия срещу цивилни и деца.

"Към момента се съобщава за един загинал и за още седмина ранени. Около 50 деца са евакуирани. Броят на пострадалите деца се уточнява“, заяви министърът.

ДПА допълва, че кметът на Харков Игор Терехов е потвърдил информацията. Той съобщи, че ударът е причинил пожар в частна детска градина. Според него няколко удара с дрон са засегнали североизточната част на града тази сутрин.

Петнадесет души са ранени, сред които три деца, в украинския град Запорожие в резултат на атака с дронове днес, заяви председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в "Телеграм".

"Две бебета, на 7 и 6 месеца, имаха нужда от медицинска помощ. Също така 13-годишно момче е хоспитализирано", каза Фьодоров.

По негова информация повечето от пострадалите имат рани от шрапнели, контузии и отравяне .

"Над 120 души вече са съобщили за щети по домовете си в резултат на нападението срещу Запорожие през нощта. Социалните работници са регистрирали 28 души, които са в особено уязвимо положение", съобщи областният управител по-рано днес.

В град Измаил, на брега на река Дунав, Одеска област, са нанесени щети на пристанищна и енергийна инфраструктура, предаде Укринформ, като се позова на местната администрация.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова всички страни партньори на Украйна, както и международните организации да предоставят доставки на енергия, за да се предотврати евентуална хуманитарна криза в страната след масираните руски бомбардировки тази нощ, предаде Укринформ.

"Вместо дипломация и мирни преговори, Русия продължава бруталните си удари срещу Украйна. Енергийната инфраструктура и обикновени домове в цялата страна бяха подложени на нападения през нощта. Поне шестима са били убити, включително и млада майка с две малки деца. Редица енергийни съоръжения са били повредени, като са оставили населените места без ток, отопление и вода", написа министърът в социалната мрежа "Екс".

Според Сибига, Украйна се нуждае от допълнителни енергийни ресурси и средства, мобилни електрогенератори, оборудване за ремонт и допълнителни възможности за противовъздушна отбрана.