Шестима души са задържани за трафик на мигранти през България и Сърбия

Шестима души са задържани при неутрализирането на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа. Операцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.

Арестуваните са трафиканти, единият от тях е на високо ниво в йерархията на международния трафик.

На трима от задържаните са повдигнати обвинения, съобщава МВР.

По време на разследването са претърсени три имота и един автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на коли, талони за автомобили, платежни нареждания и други вещи, свързани с престъпна дейност. Разпитани са 11 свидетели.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

Работата по разкриване на престъпната схема е започнала в началото на 2025 г.