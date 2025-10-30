Школата на министър Бачев се помещава незаконно в читалище в София

Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище "Николай Хайтов 1936" в столичния квартал "Изток" от 10 години, заяви Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев", пред бТВ.

Това е показала разпоредената от него проверка, направена след като избухна скандала, в който участва и актьорът Росен Белов, преподавател в театралната работилница. Той, зaедно с д-р Станимир Хасърджиев - съосновател на Националната пациентска организация, гръцкия модел Анастасиос Михаилидис и бившия служител във Френския легион Симеон Дряновски бяха обвинени за държане в плен и принуда на 20-годишен младеж. Четримата са в ареста.

"Като кмет на нашия район и баща на три деца, нямаше как да не предприема необходимите действия, за да установим дали всичко е наред. Направихме една задълбочена проверка, от която излязоха две неща. Първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверихме го чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка – законно ли е присъствието на школата в читалището. За съжаление школата се помещава незаконно в читалището", каза Делян Георгиев.

Районният кмет посочи, че школата се помещава в читалището вече 10 години. Той показа договора за съвместна дейност, подписан от проф. Искра Аресенова - бивш председател на настоятелството на читалището, и Мариан Бачев.

"Има нещо много важно за тези договори - да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството", каза Делян Георгиев.

Той посочи, че първоначално договорът е сключен през 2015 г. за срок от 3 години, като през този период школата е плащала по 100 лв. месечен наем. През 2018 г. е подписан анекс към договора и наемът е увеличен на 200 лв. Оттогава той не е актуализиран, каза районният кмет. Посочи, че такъв месечен наем плащат продавачите на мартеници.

"Няма да задълбавам какви са таксите за децата, които са около 40 в момента. Преценили са, че тези 100 лв. не са достатъчни и 2018 г. сключват анекс със самата фондация, увеличавайки сумата на 200 лв., но отново без решение на настоятелството. До ден днешен, няма промяна. Административно погледнато, това е пропуск", каза Делян Георгиев. Според него договорът трябва да се прекрати незабавно.

Районният кмет уточни, че по закон читалищата са на подчинение на министъра на културата. Попита и доколко е морално и етично случващото се в момента, както и поведението на Мариан Бачев.

Районният кмет посочи, че министърът на културата дори му изпратил текстът, който той трябвало да каже като извинение към Мариан Бачев. Това станало заедно с получената нотариалната покана за извинение.