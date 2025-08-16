Шофьорът, блъснал семейство в "Слънчев бряг", е пуснат под домашен арест

Николай Бургазлиев, който преди два дни блъсна семейство с малки деца на тротоар в курорта "Слънчев бряг", бе освободен под домашен арест, съобщи БНР. Решението е на районния съд в Несебър и може да се обжалва на втора инстанция в Бургас.
18-годишният младеж е с чисто съдебно минало, досега не е имал нарушения и освен това е съдействал на полицията, мотивира се съдът.
Адвокатката му Галина Колева заяви, че е време да се потърси отговорност и от фирмите, които отдават въпросните АТВ-та под наем в курорта. Според нея с абсолютно същата количка е имало инцидент и през 2023 г., когато е била ударена жена.
"Няма как да приема, че с една и съща количка става едно и също произшествие, на едно и също място", коментира тя.
Адвокатът на пострадалите Георги Радков пък коментира, че „докато в България законите са такива и хората, които са обвиняеми за такова престъпление, биват пускани под домашен арест, ще продължат да ни избиват“.
Ударените майка и годишното ѝ дете са в критично състояние. Пред Нова телевизия Юлиан Здравков, който е роднина на пострадалите, заяви:
"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време".
Обвиняемият Бургазлиев е син на полицейски служители от Несебър. От бургаската полиция заявиха, че ще направят вътрешна проверка заради съмненията, че може да има прикриване на доказателства.
Слънчев бряг се превърна в джунгла на колела – безконтролни АТВ-та, скутери и колички дебнат туристите Lacho 17:00 | 15 Aug 25
Слънчев бряг – уж витрината на българския туризъм, днес е сцена на безумието. По пешеходните алеи и улиците, където би трябвало хората спокойно да се разхождат с децата си, профучават с бясна скорост електрически тротинетки, АТВ-та и атракционни колички. Резултатът е ясен – кръв, писъци, линейки и разплакани семейства.
Докога? Докога ще гледаме как туристи и местни биват …
премазвани от безразсъдни шофьори, докато институциите си затварят очите?
Тежките инциденти вече са ежедневие
Последните дни показаха с болезнена яснота какво се случва, когато няма контрол:
14 август 2025 – 18-годишен наема АТВ с неизправни спирачки. Вместо да кара на безопасно място, той губи контрол и се врязва в пешеходци между хотелите „Олимп“ и „Мелия“. Майка и 4-годишното ѝ дете – в кома. Още две деца – ранени. Служител на хотел – със счупен таз.
Същия ден – атракционна количка тип „хамър“ излита от алеята и помита майки с деца. Същият сценарий – кръв по тротоара, хора в болница.
26 юни 2025 – 16-годишен с тротинетка отнема предимство и бива блъснат от кола. Само по чудо случаят не завършва със смърт.
Това са само случаите, за които се пише. Всеки ден по алеите на Слънчев бряг се вихри улична надпревара. Моторизирани играчки, управлявани от безотговорни ръце, превръщат курорта в писта на ужасите.
Туристи бягат от опасността
Няма как да очакваме чужденци да идват и да харчат парите си тук, ако не могат да разходят детето си по алеята без страх. Няма как да продаваме България като „сигурна дестинация“, когато по улиците ѝ профучават безшумни машини с 40 км/ч, които могат да те пометат във всеки момент.
Една снимка на кървава сцена в западен сайт е достатъчна, за да изгони хиляди потенциални туристи. А с мълчанието си ние сами копаем гроба на собствения си туризъм.
Къде е пoлицията?
Закони има. Забрани има. Наредби – колкото щеш. Но каква полза, когато те се превръщат в парче хартия?
Полицията в Слънчев бряг очевидно е абдикирала от отговорността си. Без каски, без регистрация, непълнолетни зад волана – всичко това се случва пред очите на униформените. И какво? Нищо. Нито санкции, нито конфискации, нито реален контрол.
Това не е просто нехайство – това е съучастие в беззаконието чрез бездействие.
Нулева толерантност – веднага!
Тротоарите и алеите са за пешеходци, а не за състезатели. Всеки, който се движи там с моторизирано превозно средство, трябва да бъде спрян на място. Глоба. Конфискация. Закриване на фирмите, които отдават наемно скрап без спирачки и без технически контрол.
Туристите идват за море, а не за спешно отделение. И ако сега не се вземат мерки, следващият инцидент няма да завърши „само“ с кома – ще завърши с траур.
Призив към всички
В разгара на сезона не можем да позволим Слънчев бряг да бъде символ на хаос и страх.
Полиция – излезте от канцелариите, влезте на терен и приложете закона!
Граждани и туристи – снимайте, подавайте сигнали, настоявайте за санкции!
Мълчанието е съучастие. Всеки ден, в който този хаос продължава, е ден, в който следващата жертва вече е на път.
Слънчев бряг трябва да е курорт за почивка, а не за оцеляване. Изборът е наш – ще допуснем ли това безумие да продължи?
