Шофьорът, блъснал семейство в "Слънчев бряг", е пуснат под домашен арест

Николай Бургазлиев, който преди два дни блъсна семейство с малки деца на тротоар в курорта "Слънчев бряг", бе освободен под домашен арест, съобщи БНР. Решението е на районния съд в Несебър и може да се обжалва на втора инстанция в Бургас.

18-годишният младеж е с чисто съдебно минало, досега не е имал нарушения и освен това е съдействал на полицията, мотивира се съдът.

Адвокатката му Галина Колева заяви, че е време да се потърси отговорност и от фирмите, които отдават въпросните АТВ-та под наем в курорта. Според нея с абсолютно същата количка е имало инцидент и през 2023 г., когато е била ударена жена.

"Няма как да приема, че с една и съща количка става едно и също произшествие, на едно и също място", коментира тя.

Адвокатът на пострадалите Георги Радков пък коментира, че „докато в България законите са такива и хората, които са обвиняеми за такова престъпление, биват пускани под домашен арест, ще продължат да ни избиват“.

Ударените майка и годишното ѝ дете са в критично състояние. Пред Нова телевизия Юлиан Здравков, който е роднина на пострадалите, заяви:

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време".

Обвиняемият Бургазлиев е син на полицейски служители от Несебър. От бургаската полиция заявиха, че ще направят вътрешна проверка заради съмненията, че може да има прикриване на доказателства.