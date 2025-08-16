 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Шофьорът, блъснал семейство в "Слънчев бряг", е пуснат под домашен арест

1 коментар
АТВ, с което стана инцидентът. Снимка: БНТ

Николай Бургазлиев, който преди два дни блъсна семейство с малки деца на тротоар в курорта "Слънчев бряг", бе освободен под домашен арест, съобщи БНР. Решението е на районния съд в Несебър и може да се обжалва на втора инстанция в Бургас. 
18-годишният младеж е с чисто съдебно минало, досега не е имал нарушения и освен това е съдействал на полицията, мотивира се съдът. 

Адвокатката му Галина Колева заяви, че е време да се потърси отговорност и от фирмите, които отдават въпросните АТВ-та под наем в курорта. Според нея с абсолютно същата количка е имало инцидент и през 2023 г., когато е била ударена жена. 

"Няма как да приема, че с една и съща количка става едно и също произшествие, на едно и също място", коментира тя. 

Адвокатът на пострадалите Георги Радков пък коментира, че „докато в България законите са такива и хората, които са обвиняеми за такова престъпление, биват пускани под домашен арест, ще продължат да ни избиват“. 

Ударените майка и годишното ѝ дете са в критично състояние. Пред Нова телевизия Юлиан Здравков, който е роднина на пострадалите, заяви: 

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време". 

Обвиняемият Бургазлиев е син на полицейски служители от Несебър. От бургаската полиция заявиха, че ще направят вътрешна проверка заради съмненията, че може да има прикриване на доказателства.

Ключови думи

катастрофа домашен арест семейство Слънчев бряг АТВ
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #1

    Слънчев бряг се превърна в джунгла на колела – безконтролни АТВ-та, скутери и колички дебнат туристите Lacho 17:00 | 15 Aug 25
    Слънчев бряг – уж витрината на българския туризъм, днес е сцена на безумието. По пешеходните алеи и улиците, където би трябвало хората спокойно да се разхождат с децата си, профучават с бясна скорост електрически тротинетки, АТВ-та и атракционни колички. Резултатът е ясен – кръв, писъци, линейки и разплакани семейства.

    Докога? Докога ще гледаме как туристи и местни биват

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни