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Шокиращата победа на АзГ може да има сеизмичен ефект в Германия и Европа

45 коментара
Сн. ЕПА/БГНЕС
Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че победата на “Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионалните избори ще има глобално въздействие. Той коментира, че резултата от изборите в Саксония-Анхалт е шокиращ и може да има сеизмичен ефект.
 
Toва е един от най-малките региони в Германия с едва 1.7 милиона души от 59 милиона имащи право на глас в цялата страна.
 
Гласуването може да е било регионално, но има въздействие на национално ниво.
 
Съкрушителната победа оказва още по-голям натиск върху центристко коалиционно правителство в Берлин. Това може да се окаже пиронът в политическия ковчег на дълбоко непопулярния консервативен канцлер на Германия Фридрих Мерц. Той обеща да намали популярността на “Алтернатива за Германия“, коментира БиБиСи.
 
Тези политически проблеми допълнително ще отслабят и разсеят Германия, най-могъщия играч в ЕС, във време на континентална криза - докато Европа се бори да сдържи руската агресия, избухванията на американския президент Доналд Тръмп и икономическата заплаха от Китай. 
 
Резултатът от Саксония-Анхалт също провокира самоанализ в цяла Германия, където нацисткото минало все още е силно повлияно.
 
Това е първата забележителна електорална победа за крайнодясна националистическа партия - която ѝ дава реален шанс да управлява, в този случай, на регионално ниво - от падането на Третия райх през 1945 г. 
 
“Алтернатива за Германия“ е особено популярна в Източна Германия, но сега в анкетите е и най-голямата политическа партия в цялата страна. 
 

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Християндемократите на Мерц, който според социологическите проучвания е най-непопулярният канцлер в съвременната германска история, ще се явят на още регионални избори през следващите седмици и през 2027 г. Мерц се надява че, растежът на най-голямата икономика в Европа ще се съживи чрез серия от реформи и увеличаване на финансирането за някои сектори.
 
"Това разтърси нашата партия до самите ѝ основи. Не може просто да продължим, както е било досега“, каза Мерц, цитиран от германския в. „Билд“. 
 
Резултатът от изборите може да постави на изпитание дългогодишния отказ на основните партии в Германия да работят с АзГ, която от своя страна определя този подход като недемократичен.
 
 
Не друг, а американският президент бързо публикува резултатите от екзитпола на Саксония-Анхалт на своята платформа Truth Social в неделя.
 
Посланията на АзГ са свързани със слогана на Доналд Тръмп “Make America Great Again“ (Да направим Америка отново велика). Заедно с редица други националистически партии в Европа, АзГ заимства много от тактиката на Тръмп - подкопава масовите медии, поставя под въпрос неутралността на съдиите и обещава да  “направи Германия отново велика“.
 
Името на американския президент рядко се споменава по време на кампанията в Европа. Политиците са напълно наясно колко непопулярен е той сред избирателите.
 
Влиятелният руски бизнесмен Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции, обяви резултата от АзГ “исторически“, националното правителство на Германия за “дискредитирано“, а германския канцлер за “унижен“, сравнявайки Фридрих Мерц с доскорошния британски премиер Киър Стармър, който бе принуден да подаде оставка това лято.
 
АзГ иска да спре изпращането на военна помощ на Украйна, да спре санкциите срещу Москва и да започне отново да купува много по-евтина руска енергия. 
 
През следващите 12 месеца ще се проведат избори в целия ЕС. Очакват се гласувания в ключови държави Франция, Италия, Испания и Полша, в които крайните партии могат да спечелят нови позиции.
 
Антиимигрантската и проруска партия АзГ спечели близо 44% от гласовете, като този резултат отразява изключително слабата обществена подкрепа за управляващата коалиция на Мерц и също така предизвика тревога в съседна Франция и Полша,
Възходът на националистическите партии заплашва европейското сближаване във време, когато външни събития го изискват повече от всякога.
 
Европейският отбранителен естаблишмънт също предупреждава, че пролуките в европейските санкции срещу Русия или страни, които са нерешителни по отношение на членството само окуражават Москва.

Ключови думи

Путин Мерц Алтернатива за Германия Саксония
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45 коментара

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  1. F16
    #45

    Ами нека да има сеизмечен ефект и да им се е.п.м. на тия примитиви в Брюксел, и всичката посредствена пасмина там.

  2. Един препатил
    #44
    Отговор на коментар #43

    Ефка, гледай какво става: "Два руски изтребителя Су-35С се сблъскаха в Курска област.". Твоите хора ще се избият един друг, а ти с Марин Льо Пен са занимаваш!

  3. F16
    #43

    АзГ може да направят нещо , ако има някои те са , както и във Франция Марин льо Пен, изборите за президент. По тази линия маже да се настъпва и да де пробие , то зависи от волята на хората

  4. Тихомир Томов
    #42

    Ще има бум в транспорта от Германия към Африка и Азия. ..............................

  5. F16
    #41

    Нека да я забранят партията след като хората им пречат, но тогава може да избухне гражданска война, Германия не е като Румъния. Трябва да влязат в челен сблъсък с хората , друго решение няма

  6. anton nikolov
    #40

    Сеизмичният ефект ще дойде на 3 ноември от САЩ.

  7. Някойси
    #39

    За съжаление, когато буташ махалото в една посока, в даден момент то неминуемо отива в другата за да компенсира дисбаланса.

  8. anton nikolov
    #38

    Незнайно защо Германия твърде дълго тантурка тази откровено прорашистка и нацистка партия вместо да я забрани и да и подпука спонсорите и медийните и проводници, както направи Румъния.

  9. andrei
    #37
    Отговор на коментар #32

    за какъв Бундестаг плещиш ма, тролицо болна, колко постинга са ти дневната норма, та продължаваш да кен-заш тука...Изборите вчера не бяха за Бундестаг, и за какво легитимиране става дума, бе к а Я, сбъркана риба на путин? АзГ си е в Бундестага, имат там фракция още от предишните парламентарни избори....Виж в речника в троллския коптор какво значи Бундестаг.Нямате ли там супервайзери?То вярно че в медиапул пишат най-тъпите троллове, тролловете са като проститутките, има елитни, екскорт, и такива които чакат по магистралите...ти си от последните.

  10. глас в пустиня
    #36

    Мразят руснаците защото не си дават суровините без пари. Украинците дълги години крадоха руски газ и в момента в който им спряха кражбите, взеха да се бунтуват и да искат Европейски съюз и от там да крадат.

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