Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че победата на “Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионалните избори ще има глобално въздействие. Той коментира, че резултата от изборите в Саксония-Анхалт е шокиращ и може да има сеизмичен ефект.

Toва е един от най-малките региони в Германия с едва 1.7 милиона души от 59 милиона имащи право на глас в цялата страна.

Гласуването може да е било регионално, но има въздействие на национално ниво.

Съкрушителната победа оказва още по-голям натиск върху центристко коалиционно правителство в Берлин. Това може да се окаже пиронът в политическия ковчег на дълбоко непопулярния консервативен канцлер на Германия Фридрих Мерц. Той обеща да намали популярността на “Алтернатива за Германия“, коментира БиБиСи.

Тези политически проблеми допълнително ще отслабят и разсеят Германия, най-могъщия играч в ЕС, във време на континентална криза - докато Европа се бори да сдържи руската агресия, избухванията на американския президент Доналд Тръмп и икономическата заплаха от Китай.

Резултатът от Саксония-Анхалт също провокира самоанализ в цяла Германия, където нацисткото минало все още е силно повлияно.

Това е първата забележителна електорална победа за крайнодясна националистическа партия - която ѝ дава реален шанс да управлява, в този случай, на регионално ниво - от падането на Третия райх през 1945 г.

“Алтернатива за Германия“ е особено популярна в Източна Германия, но сега в анкетите е и най-голямата политическа партия в цялата страна.

Християндемократите на Мерц, който според социологическите проучвания е най-непопулярният канцлер в съвременната германска история, ще се явят на още регионални избори през следващите седмици и през 2027 г. Мерц се надява че, растежът на най-голямата икономика в Европа ще се съживи чрез серия от реформи и увеличаване на финансирането за някои сектори.

"Това разтърси нашата партия до самите ѝ основи. Не може просто да продължим, както е било досега“, каза Мерц, цитиран от германския в. „Билд“.

Резултатът от изборите може да постави на изпитание дългогодишния отказ на основните партии в Германия да работят с АзГ, която от своя страна определя този подход като недемократичен.

Не друг, а американският президент бързо публикува резултатите от екзитпола на Саксония-Анхалт на своята платформа Truth Social в неделя.

Посланията на АзГ са свързани със слогана на Доналд Тръмп “Make America Great Again“ (Да направим Америка отново велика). Заедно с редица други националистически партии в Европа, АзГ заимства много от тактиката на Тръмп - подкопава масовите медии, поставя под въпрос неутралността на съдиите и обещава да “направи Германия отново велика“.

Името на американския президент рядко се споменава по време на кампанията в Европа. Политиците са напълно наясно колко непопулярен е той сред избирателите.

Влиятелният руски бизнесмен Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции, обяви резултата от АзГ “исторически“, националното правителство на Германия за “дискредитирано“, а германския канцлер за “унижен“, сравнявайки Фридрих Мерц с доскорошния британски премиер Киър Стармър, който бе принуден да подаде оставка това лято.

АзГ иска да спре изпращането на военна помощ на Украйна, да спре санкциите срещу Москва и да започне отново да купува много по-евтина руска енергия.

През следващите 12 месеца ще се проведат избори в целия ЕС. Очакват се гласувания в ключови държави Франция, Италия, Испания и Полша, в които крайните партии могат да спечелят нови позиции.

Антиимигрантската и проруска партия АзГ спечели близо 44% от гласовете, като този резултат отразява изключително слабата обществена подкрепа за управляващата коалиция на Мерц и също така предизвика тревога в съседна Франция и Полша,

Възходът на националистическите партии заплашва европейското сближаване във време, когато външни събития го изискват повече от всякога.

Европейският отбранителен естаблишмънт също предупреждава, че пролуките в европейските санкции срещу Русия или страни, които са нерешителни по отношение на членството само окуражават Москва.