"Шоколад без шоколад" конкурира какаото, ударило рекорди по цени (видео)

Какаото счупи рекорди по скъпотия в последните 2 години. Световните му цени надхвърлиха 10 000 долара за тон, което е над три пъти спрямо началото на 2023 г.
Тази промяна се отразява и в България, затова цената на шоколада в магазините скочи почти двойно. Причините за т.нар. "какаовата криза" са слабите реколти, растящата контрабандна търговия и картелни съглашения.
Как "изригващите" цени на какаото се отразяват на българските производители и как "какаовата криза" и стремежа за предлагане на все по-здравословни храни доведе до появата "шоколад без шоколад", вижте в следващото видео на Mediapool.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Като гледам, връщаме се към "хубавото Бай Тошово време". Пак ще ядем бонбони от соя и ще пием кафе "Инка", а вместо Кока-Кола - алтай и миньорска лимонада. А измислихте ли вече заместител на бананите? ;-)