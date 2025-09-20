"Шоколад без шоколад" конкурира какаото, ударило рекорди по цени (видео)

Какаото счупи рекорди по скъпотия в последните 2 години. Световните му цени надхвърлиха 10 000 долара за тон, което е над три пъти спрямо началото на 2023 г.

Тази промяна се отразява и в България, затова цената на шоколада в магазините скочи почти двойно. Причините за т.нар. "какаовата криза" са слабите реколти, растящата контрабандна търговия и картелни съглашения.

Как "изригващите" цени на какаото се отразяват на българските производители и как "какаовата криза" и стремежа за предлагане на все по-здравословни храни доведе до появата "шоколад без шоколад", вижте в следващото видео на Mediapool.