Шпионски скандал в Австрия: Служител на OMВ е бил разкрит като "руска къртица"

2 коментара
Снимката е илюстративна, Канва
В своята онлайн версия австрийското списание "Профил“ съобщава за взривоопасен случай на предполагаем шпионаж в концерна ОМВ (OMV). Дългогодишен служител на компанията е бил разкрит като "рускa къртица“ от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване (ДДСР), съобщио БТА.
 
ОМВ е информирала "Профил“, че "трудовото правоотношение с въпросния служител е прекратено незабавно“ и че концернът "сътрудничи пълноценно на властите“.
 
ДДСР не коментира разследването, казаха от австрийското обществено радио и телевизия ОРФ.
 
От списанието отбелязаха, че служителят на OMВ е привлякъл вниманието на ДДСР, след като се е срещнал с дипломат от руското посолство, който фигурира в списъците на няколко западни разузнавателни служби като потенциален шпионин на руската Федерална служба за сигурност.
 
Според "Профил“ при обиск в дома на заподозрения служител на OMВ са били намерени "планини от класифицирани, вътрешни и други чувствителни документи“. Материалите в момента се анализират. 
 
Тъй като заподозреният е бил командирован временно от OMВ при Националната петролна компания на Абу Даби (НПКАД) - партньор и съсобственик на концерна, списанието пише, че трябва да се изясни дали документите са от OMВ или от НПКАД. Не е ясно също така каква информация е била предадена на кого и кога мъжът е бил вербуван. 
 
„Профил“ допълва, че заподозряният, който е натурализиран източноевропеец, е на свобода. Австрийските съдебни власти са поискали от Министерството на външните работи да отмени имунитета на служителя на руското посолство. 
 
Министерството на външните работи е потвърдило пред "Профил“, че по случая е образувано наказателно производство. Руският търговски представител е бил призован и е бил помолен да се съобрази с отменянето на имунитета, съобщиха от ведомството, цитирани от ОРФ.
 
Дали Москва ще се съобрази с това, не е ясно. Ако тя не го направи, дипломатът ще бъде обявен за "нежелано лице“ („Persona non grata“) съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения и ще трябва да напусне страната, коментира австрийското обществено радио и телевизия. 

Ключови думи

руски шпиони Австрия шпиони ОМВ
2 коментара

  1. Vogon
    #2

    „Профил“ допълва, че заподозряният, който е натурализиран източноевропеец, е на свобода. ... Значи не е изключено да е булгаростанец! ДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

  2. мунчо в затвора!
    #1

    За съжаление още от 50-те години Австрия е развъдник на съветски и руски отпадъци.

