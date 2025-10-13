“Ще им го добутаме под носа, за да го видят“. Защо граждани ще влачат старо болнично легло до прозорците на МЗ

Доброволци от фондация “За Доброто“ организират нестандартна акция, с която да привлекат вниманието на Министерството на здравеопазването към проблемите на детското здравеопазване. Под мотото “Бутаме детското здравеопазване“, те буквално ще бутат старо метално болнично легло от сградата на Специализираната детска болница “Проф.Иван Митев“ на бул. “Гешов“ до Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя“ 5. Акцията, за която организаторите уточняват, че не е протест, ще се състои на 16 октомври, четвъртък, от 11 часа.

Вече пет години фондация “За доброто“ чрез нейния проект “Светулка“ обновява със собствени усилия и с помощта на дарители педиатрични отделения на болници в страната, като вече са завършени 10 отделения. Старото легло, което символично ще бутат по време на акцията, е взето именно от едно от вече обновените отделения, но преди това на него са лекувани деца.

“Вече 5 години работим за промяна на детското здравеопазване, като започнахме от промяна на средата в детските отделения в страната. За нас винаги това е било краткосрочна цел. Вярваме, че за да можеш да промениш нещо, трябва да покажеш, че то е възможно да се случи. През тези 5 години с преобразяването на детските отделения в страната искахме да покажем на Министерството на здравеопазването какво представлява лечебната среда и защо тя е важна. Тя е важна както за самите пациенти, така и за задържането на младите лекари в страната. Нашата ясна цел беше да направим показно как трябва да изглежда едно детско отделение и след това да искаме от държавата по същия модел да бъде направено нещо голямо на национално ниво“, коментира пред Mediapool Надежда Рангелова, съосновател и председател на фондация “За Доброто“.

Тя припомни, че през февруари фондацията изпрати писмо до Министерството на здравеопазването с покана за съвместно партньорство, така че проект "Светулка" да прерасне в Национална програма за подобряване на средата в детските отделения. Отклик и ясни ангажименти за такова партньорство обаче и до днес няма, въпреки изпратените множество имейли. За да провокира реакцията на здравните власти, фондацията решава да прибегне до акцията със старото болнично легло, което се явява символ на здравната система, която “години наред не вижда децата като личности, а като диагнози и пътеки“.

“Масово отделенията в страната изглеждат така и са с такова остаряло оборудване. Когато ние влизаме в тези отделения, ние буквално избутваме цялото амортизирано обзавеждане и оборудване навън и това ни коства страшно много усилия. Защото това е едно старо метално, тежко, тромаво, мръсно, остаряло морално и физически нещо. И ние наистина го бутаме, ама с огромна трудност го бутаме и ни става все потрудно да го правим. Затова решихме, че след като не ни обръщат внимание по никакъв друг начин, ще им го набутаме под носа. Защото те се правят, че не го виждат. Просто то им е под носа, но те се правят, че не го виждат. Така че ние сега ще им го сложим под прозорците, за да може да го гледат известно време“, коментира Рангелова.

От фондацията са направили и изчисления, които показват, че ремонтът на едно детско отделение по проекта “Светулка“ излиза между 500 000 лева и 900 000 лева според сложността и мащаба на ремонтните дейности.

От фондацията искат държавата да се ангажира с капиталова програма, по която да бъдат обновени всички детски отделения в страната в следващите години след извършването на анализ и ясно планиране.“Никой от нас не е поискал от държавата: “Дайте ни 15 милиона лева“, въпреки че тя ги раздава наляво и надясно. Помните стачката на транспорта в София, за която веднага бяха отпуснати пари. 62 милиона са отпуснати с решение на Министерския съвет за Българската православна църкваза последните години. Т.е. не е невъзможно. Докато за детските отделения се намират оправдания, че е много трудно да се осигурят пари“, посочи Рангелова.

Бюджетът на МЗ за капиталови разходи за тази година е 22 млн. лева за всички болници в страната, което е доста скромна сума на фона на потребностите . От фондация “За Доброто“ настояват за ясни ангажименти на държавата и финансово планиране, защото ако и в бюджета за следващата година не се предвидят средства за това, изпълнението на подобна програма за обновяване ще бъде отложена във времето.

“Ние винаги сме вярвали в етичния подход в отношенията си с институциите, независимо че те може би не го заслужават напълно. Но искахме да бъдем коректни. Направихме, показахме, написахме едно писмо, второ писмо. Писахме до парламентарната комсия по здравеопазване, за да бъдем изслушани. Поне две писма сме изпратили. Сега, за събитието на 16 октомври, ще ги разпечатам всичките писма. Нямаме до момента нито един официален отговор“, каза Рангелова. Тя посочи, че е имала само среща по покана на един от зам.-министрите на здравеопазването, но само е обсъждано желанието да се случи нещо, без ясен ангажимент. “Ние искаме ясен ангажимент от държавата за разработване на такава програма за подобряване на средата в детските отделения - дали ще е работна група, както искат да го наричат. Искаме официален документ, в който да има ясен ангажимент от министерството“, посочи Рангелова.

Подумите ѝ не по-малко важни са и други аспекти от болничния престой, а не само физическата среда. Наскоро фондация “За Доброто“ съвместно с Нов български университет (НБУ) и Специализираната болница за активно лечение по детски болести “Проф. д-р Иван Митев“ поставиха началото на първата по рода си следдипломна квалификация по терапевтична комуникация в педиатрията. Целта на програмата е да се променят не просто условията, в които се лекува детето, но и начинът, по който се чувства то по време на лечението.