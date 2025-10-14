Ще помогнат ли ракетите "Томахок" на Украйна и могат ли да обърнат хода на войната

Доналд Тръмп планира да обсъди с Владимир Путин предоставянето на американски ракети BGM-109 „Томахок“ на Украйна. „Мога да му кажа: ако войната не свърши, можем да го направим“, каза американският президент. „Може да не го направим, но може и да го направим. <…> Искат ли „Томахок“ да летят към тях? Не мисля. Честно казано, вероятно си струва да се говори с Русия за това. Защото „Томахок“ са нова стъпка в агресията.“

Руското независимо издание „Медуза" търси в днешен анализ отговори на въпросите как тези ракети биха помогнали на украинските въоръжени сили, защо предизвикват такова раздразнение в Кремъл, и биха ли могли да обърнат хода на войната.

Колебанието на Тръмп вероятно се дължи не само на опасения относно руския отговор, но и на разбирането му за военно-техническите сложности, свързани с хипотетична доставка на ракети. Предоставянето на „Томахок“, което неминуемо би довело до ескалация, би имало смисъл, ако предлага ползи (за Тръмп - възможността да доведе Путин на масата за преговори с Володимир Зеленски), които надвишават всички рискове (тоест: окончателното оттегляне на Кремъл от преговорите и необходимостта от водене на изтощителна прокси война в Украйна). Техническите характеристики и ограничения на ракетите BGM-109 обаче едва ли ще позволят реализирането на подобни ползи, пише изданието.

Какво представляват ракетите „Томахок“?

Те са високоточни крилати ракети със среден обсег (над хиляда километра), които се превърнаха в символ на американската военна мощ след разпадането на СССР. Първоначално (по време на разработката в края на 70-те години на миналия век) те не са имали точността, която постигат днес, тъй като са били проектирани да носят ядрени бойни глави (само един вариант – противокорабната версия – е имал конвенционална бойна глава и радар за насочване към кораби). Разработени са пускови установки както за надводни и подводни кораби, така и за наземно изстрелване (системата „Грифон“).

Към края на 80-те години на миналия век точността е подобрена благодарение на новите навигационни системи – до степен, че стават възможни модификации за поразяване на наземни цели с конвенционални бойни глави. Въпреки това, поради Договора за ядрените сили със среден обсег, подписан от САЩ и СССР през 1988 г., всички наземни пускови установки „Грифон“ (изрично забранени от договора) са елиминирани. По този начин ВМС (на които не е било забранено да притежават такива ракети) стават единственият оператор на „Томахок“ в продължение на три десетилетия. Това има своите предимства: корабите са високоустойчиви платформи в бой, тъй като имат собствена мощна противовъздушна отбрана. А „Томахок“ се изстрелват от същите универсални корабни контейнери за изстрелване Mark 41 както различните противовъздушни ракети прехващачи.

В много войни и конфликти от 90-те до 2020-те години на миналия век „Томахок“ са използвани срещу относително силни противници, използващи подобна тактика. Надводни кораби и подводници, въоръжени с десетки ракети, ги използваха масово в началната фаза на бойните операции, за да разкъсат вражеската противовъздушна отбрана и да унищожат важни цели: инсталации за противовъздушна отбрана, самолети на летища и ракетни установки земя-земя. Залповете с „Томахок“ бяха част от „ударите на възмездие“, като този срещу химическа лаборатория в Сирия, а заплахата от подобни удари беше крайъгълният камък на американската „демонстрация на сила“, тоест заплаха за всички потенциални противници.

През 2019 г., след дълъг конфликт между САЩ и Русия (и двете страни обвиниха другата в нарушения), забраната за наземни ракети със среден обсег беше отменена. САЩ незабавно стартираха проект за разработване на мобилни ракетни установки „Томахок“ за армията и морската пехота. За да се опрости процесът, бяха използвани флотските контейнери за изстрелване Mark 41. Армията получи многоосни ремаркета с контейнери с четири клетки (т.е. пускови установки, способни да изстрелят четири ракети „Томахок“), докато морската пехота получи камиони с единични клетки.

До 2025 г. са произведени две батареи (по четири пускови установки) от системата Тайфун за армията (разположени в Тихоокеанския регион) и шест до седем пускови установки за морската пехота (Long Range Fires, LRF). Програмата LRF за морската пехота е прекратена през 2025 г.

Как Украйна ще изстрелва „Томахок"?

Доналд Тръмп не е казал нищо по този въпрос. Ясно е, че Украйна няма да може да се сдобие с морски ракетоносци: Турция, в съответствие с Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., затвори Черно море за всички военни кораби още през 2022 г. Поради това Русия не може да укрепи Черноморския си флот, но противниците ѝ също нямат право да прехвърлят кораби-носители на „Томахок“ в Украйна.

Както бе споменато, САЩ разполагат с две батареи от новите наземни пускови установки „Тайфун“, като и двете са разположени от американската армия в Тихоокеанския регион за възпиране на Северна Корея и Китай и е малко вероятно да бъдат прехвърлени в Украйна. Lockheed Martin в момента произвежда третата (и последна) батарея, която ще бъде разположена в Германия (в американска военна база) през 2026 г. Германия и Нидерландия също са изразили интерес към оръжията. Lockheed Martin обеща да произведе пускови установки за Германия година след подписването на договора.

Остават пусковите установки от типа LRF, които са скромни по възможности и бяха отказани от американската морска пехота. Морските пехотинци обаче нямаха намерение да ги отписват напълно – те бяха предназначени за обучение, докато не бъде проектиран заместител.

И накрая, САЩ имат програма за разработване на контейнерни пускови установки „Томахок“ за малки кораби на бреговата охрана (Mk 70). Те могат да се монтират не само на кораби, но и на ремаркета. Но тази програма също е в ранен етап на разработка.

В крайна сметка, ако Тръмп много желае, той би могъл да достави на Украйна пускови установки, способни да изстрелват „Томахок“, както и самите ракети. Но те ще бъдат малко на брой: един залп ще се състои от само няколко ракети. Като се има предвид, че американските фабрики намаляват производството на самите „Томахок“, ще има и проблеми с доставките на боеприпаси. Факт е, че Съединените щати планират да преминат към нови ракети, способни да поразяват движещи се цели, след няколко години и следователно постепенно спират производството на остарели оръжия.

Основната тактика за използване на „Томахок“ през последните десетилетия са масирани изстрелвания от морски носители – или заплахата от такъв удар. Украйна няма да получи това гарантирано средство за проникване на вражеската противовъздушна отбрана. Що-годе значителен брой пускови установки биха могли да бъдат доставени на страната (ако се вземе решение за пренасочване на всички новопроизведени системи към Киев) не по-рано от година.

По какво се различават тези ракети от оръжията, които Украйна вече притежава?

Най-важното предимство на BGM-109 Томахок е максималният ѝ обсег. Той е класифициран (и варира за различните модели), но се оценява на 1500–2000 километра. Европейските крилати ракети Storm Shadow/SCALP, отдавна използвани от украинските въоръжени сили, за сравнение, имат обсег от около 300 километра.

1500–2000 километра е сравнимо с обсега на сегашните украински дронове с голям обсег. Бойната глава на Томахок обаче е в пъти по-мощна (около 450 килограма срещу десетки килограми за дроновете; бойните части на ракетата са способни да проникват в стоманобетонни прегради или да поразяват голяма площ със суббоеприпаси). Освен това, скоростта им (сравнима с тази на пътнически самолет) е няколко пъти по-висока от тази на дроновете.

Ракетите BGM-109 Томахок би трябвало да са устойчиви на средства за радиоелектронна борба – те имат множество системи за насочване (включително TERCOM, която може да съпостави образа на земната повърхност под ракетата с електронна карта), а не само корекции чрез сателитна навигация.

Русия използва подобни боеприпаси при удари срещу Украйна от февруари 2022 г.: ракетите „Калибър“ и „Искандер-К“ са важен компонент от комбинираните удари на руските въоръжени сили срещу украинската инфраструктура. Руската армия обаче очевидно не притежава прецизността на разузнаването си, за да нанесе максимални щети на Украйна. Американското разузнаване би могло да помогне на Киев да използва ракетите си по-ефективно – но само ако изстрелванията на ракети се извършват в масов мащаб. Това е малко вероятно, предвид мащаба на производството на пускови установки в САЩ.

Доналд Тръмп поиска Киев да предостави списък с цели, които ракетите биха могли да поразят; Украйна е посочила 200 такива обекта. Ако приемем, че това включва цели, които не могат да бъдат ефективно поразени от дронове с подобен обсег, тогава списъкът трябва да включва големи руски военно-промишлени комплекси. Например, заводът за производство на безпилотни летателни апарати „Геран/Шахед“ в Татарстан, както и авиобази, в които се намират бомбардировачите Су-34, използвани при атаки срещу украински укрепени райони по фронтовата линия. През последната година на тези летища бяха построени бетонни убежища за самолети, което направи ударите срещу тях от дронове със сравнително слаби бойни глави неефективни.

Очевидно е, че доставката на мощни крилати ракети с голям обсег на Украйна би могла да промени хода на войната, ако бъдат доставени в наистина голям мащаб. При сегашните обстоятелства обаче доставката на пускови установки „Томахок“ (ако изобщо е възможна) би била просто политическо изявление на Тръмп, а не ефективно средство за противодействие на Кремъл.

Защо Кремъл реагира толкова нервно на съобщенията за разговори между Тръмп и Зеленски?

В продължение на години Русия използва хипотетичната заплаха от разполагане на ракети „Томахок“ близо до границите си, за да оправдае агресията срещу Украйна. Американските крилати ракети, способни да носят ядрени оръжия в Източна Европа са ключова част от наратива за „първопричините за конфликта“, който Кремъл уж се опитва да реши с нахлуването си в Украйна. Иронично е, че едва през четвъртата година на войната, ракетите всъщност биха могли да се окажат близо до Харков и Суми – на няколкостотин километра от Кремъл.

Владимир Путин заяви, че доставката на ракети „Томахок“ представлява „качествено ново ниво на ескалация“. А през октомври 2025 г. неговият прессекретар Дмитрий Песков буквално повтори старата формула за „опасенията на Русия“: „Тези оръжия са специални; те могат да бъдат неядрени или ядрени“.

Ясно е, че Кремъл в действителност не се страхува от превантивен ядрен удар от Украйна, а Западът не може да предостави на Киев достатъчно ракети, за да промени радикално хода на войната. Путин обаче би могъл да използва доставките на „Томахок“ като претекст за радикална ескалация на конфронтацията със Запада. Това е особено опасно в свят, където механизмите за „стратегическо възпиране“ са престанали да функционират: преди няколко месеца една държава (Израел) не беше възпряна да нанесе масивен удар на своя противник (Иран), незамисимо, че той притежава стотици балистични ракети, специално проектирани за „възпиране“, а ответният удар на Иран не беше спрян от факта, че Израел притежава стотици ядрени бойни глави.

Ако „Томахок“ са толкова „токсични“, има ли алтернатива?

Няма абсолютна алтернатива. Европейската програма за разработване на ракета с обсег от 2000 километра (European Long-Range Strike Approach, ELSA) е проектирана да продължи 7-10 години. Американските ракети JASSM-ER с въздушно базиране имат обсег от 1000 километра, но не могат да бъдат изстреляни веднага от съществуващите украински изтребители F-16 – това би изисквало модернизация на самолета. Киев ще получи https://kyivindependent.com/3-350-eram-missiles-are-heading-to-ukraine-heres-how-they-can-be-used-against-russia/ в рамките на няколко години по-добра (и наистина масова) алтернатива – 3000 авиационни ракети ERAM, специално разработени от САЩ за Украйна, с обсег от малко под 500 километра.

Украйна се опитва да реши проблема с масово произвежданата ракета с голям обсег самостоятелно (и с помощта на частни западни компании). Още в началото на пълномащабната война Киев адаптира собствената си противокорабна ракета „Нептун“ (смята се, че тези ракети са били използвани за потапяне на флагмана на руския Черноморски флот, крайцера „Москва“) за удари по наземни цели. Преди година беше съобщено, че Украйна произвежда сто от тези ракети годишно и обемите на производство нарастват. Въпреки това „Нептуните“ все още не са играли съществена роля във войната. През есента на 2025 г. беше представен вариант на ракетата с удължен обхват (до 1000 километра). Съществуват обаче съмнения, че Украйна може да организира масово производство на далекобойни „наземни“ ракети „Нептун“: заводът „Артема“ в Киев, където се произвеждаха ракетите, е бил многократно подлаган на масирани руски удари.

През август 2025 г. беше представен нов проект: ракетата „Фламинго“ с по-голям обхват от „Томахок“ (3000 километра срещу 2000) и два пъти по-тежка бойна глава (тон срещу 450 килограма). Ракетите се произвеждат в секретно съоръжение и се очаква обемът на производство скоро да достигне стотици на месец. Този мащаб може да се постигне чрез използване на леснодостъпни компоненти (например двигатели от чешки учебни реактивни самолети L-39). Самата ракета е разработена от британската компания Milanion.

Основният и очевиден недостатък на Фламинго е размерът му: той е няколко пъти по-голям от Томахок, което го прави уязвим за противовъздушната отбрана. Този проблем може да бъде решен чрез масиран ракетен залп. Най-съмнителна обаче е именно осъществимостта на повишаване на мащаба на производството до десетки ракети на ден.