Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" в кабинета? Пеевски потвърди подкрепата си за пълен мандат

Делян Пеевски, сн. БГНЕС
Премиерът Росен Желязков ще проведе в понеделник разговори с коалиционните партньори за включване на "ДПС-Ново начало" в управленската формула. 
 
Още сутринта Делян Пеевски каза, че вече е разговарял с Желязков.
 
"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", каза лидерът на "ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.
 
"Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", посочи Пеевски. 
 
Той обаче не посочва как и под каква форма може ДПС-Ново начало да влезе в управлението.
 
Преформатирането на управлението беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
 
Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с "ДПС-Ново начало", и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие. 
 
Пеевски от своя страна обяви, че е "готов да поеме отговорност".
 
До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. От ИТН запазиха мълчание.
 
До трусове в управлението се стигна след като ГЕРБ останаха шести на изборите за общински парламент в Пазарджик, а Бойко Борисов заяви, че няма да поддържат кворума в Народното събрание, защото всеки от мнозинството трябва да поеме отговорност.
 

Борисов Пеевски Желязков
  1. F16
    #7

    Тоя закон Магнитски има обратен ефект, усилва влияниеето на намагнетизирания. Обидно е за българите, ако българите имат някаква съвест, достойнство и морални устои.

  2. F16
    #6

    Уж е намагнетизиран, и са му блокирали сметки, но е купил Фантастико, веригата. Примитивна работа. Лошо е за българите.

  3. boriana
    #5

    С просто око се вижда че няма. Но пасми...ната от журналя по тв, сайтове и всякакъв тип медии надуват свирката. За да има интрига. Интрига няма. Пеевски няма интерес да влиза във властта, защото си има по- силна власт от всички. Той нарежда, тиквата изпълнва. Сега пред него има само ДВЕ ЗАДАЧИ- да увеличи избирателите си и за държи в шах властта, която му позволява да го прави. Хайде стига с този въпрос.

  4. Джелсомино
    #4

    Да, ще влезе в кабинета, първо като заместник министър-председател, а след като Желязков си подаде оставката, и като премиер. Тогава вече ще станем за смях по целия свят.

  5. Ozzy Osbourne
    #3

    може ли да не потвърди - това е неговото управление

  6. Име1234
    #2

    Батустан отдавна е една кочина, пълна с щастливи прасета.

  7. Мазен Кумунис
    #1

    Пеевски е необходим за България! ;)

