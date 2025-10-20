Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" в кабинета? Пеевски потвърди подкрепата си за пълен мандат

Премиерът Росен Желязков ще проведе в понеделник разговори с коалиционните партньори за включване на "ДПС-Ново начало" в управленската формула.

Още сутринта Делян Пеевски каза, че вече е разговарял с Желязков.

"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", каза лидерът на "ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.

"Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", посочи Пеевски.

Той обаче не посочва как и под каква форма може ДПС-Ново начало да влезе в управлението.

Преформатирането на управлението беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с "ДПС-Ново начало", и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие.

Пеевски от своя страна обяви, че е "готов да поеме отговорност".

До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. От ИТН запазиха мълчание.