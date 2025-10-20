Ще влезе ли "Ново начало" в кабинета? Пеевски потвърди подкрепата си за пълен мандат, лансираната среща се отлага

Изглежда лансираната от Бойко Борисов среща между премиера Росен Желязков, ГЕРБ, БСП и ИТН за евентуалното включване на "ДПС-Ново начало" в управленската формула се отлага.

"Отиваш, срещаш с колегите, но вече заедно, аз поех тежестта, те няма да спрат да говорят "Борисов и Пеевски". Срещнете се трите партии, в рамките на парламента, за да не дразним хората, и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро", поиска Борисов от Желязков миналата седмица.

Тогава лидерът на ГЕРБ обяви, че ако БСП и ИТН "не искат ("ДПС-Ново начало" официално във властта- бел.ред.) , или, ако искат да излезе, че само ГЕРБ го прави - аз съм против тогава". Ако обаче са "за": "Следващата стъпка са преговори с Пеевски: "Ние сега трябва да проведем една среща с "Новото начало". Партньорството изисква преди да се изокаш по дадена тема, да питаш партньорите".

По информация на БНР причината за отлагането на срещата е отсъствие на част от ръководството на БСП.

Източници на Mediapool посочват, че совалки между лидерите на отделните формации текат, но въпросната среща няма да се проведе днес и е по-вероятно това да стане във вторник. Неофициално според едни е възможно да се стигне до смяна на Наталия Киселова като председател на парламента и до смяна на "един или двама министри". Други запознати с процесите обаче казват, че е напълно възможно нищо да не последва - Пеевски да не влезе официално и нито Киселова да бъде сменена, нито да има рокади на министри. Добавят обаче, че засега всяка неофициална информация е предпоследна.

Като знак за това, че може и да не се стигне до промени, може да бъде разчетена и сутрешната позиция на Делян Пеевски, който обяви, че вече е разговарял с Желязков.

"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", посочва Пеевски, цитиран от пресцентъра му.

Той не говори за това как и под каква форма може "ДПС-Ново начало" да влезе в управлението.

Преформатирането на управлението беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с "ДПС-Ново начало", и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие.

Пеевски от своя страна обяви, че е "готов да поеме отговорност".

До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. От ИТН вече дни наред мълчат по темата.