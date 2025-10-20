 Прескочи към основното съдържание
Ще влезе ли "Ново начало" в кабинета? Пеевски потвърди подкрепата си за пълен мандат, лансираната среща се отлага

15 коментара
Делян Пеевски, сн. БГНЕС
Изглежда лансираната от Бойко Борисов среща между премиера Росен Желязков, ГЕРБ, БСП и ИТН за евентуалното включване на "ДПС-Ново начало" в управленската формула се отлага. 
 
"Отиваш, срещаш с колегите, но вече заедно, аз поех тежестта, те няма да спрат да говорят "Борисов и Пеевски". Срещнете се трите партии, в рамките на парламента, за да не дразним хората, и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро", поиска Борисов от Желязков миналата седмица.
 
Тогава лидерът на ГЕРБ обяви, че ако БСП и ИТН "не искат ("ДПС-Ново начало" официално във властта- бел.ред.) , или, ако искат да излезе, че само ГЕРБ го прави - аз съм против тогава". Ако обаче са "за": "Следващата стъпка са преговори с Пеевски: "Ние сега трябва да проведем една среща с "Новото начало". Партньорството изисква преди да се изокаш по дадена тема, да питаш партньорите".
 
По информация на БНР причината за отлагането на срещата е отсъствие на част от ръководството на БСП. 
 
Източници на Mediapool посочват, че совалки между лидерите на отделните формации текат, но въпросната среща няма да се проведе днес и е по-вероятно това да стане във вторник. Неофициално според едни е възможно да се стигне до смяна на Наталия Киселова като председател на парламента и до смяна на "един или двама министри". Други запознати с процесите обаче казват, че е напълно възможно нищо да не последва - Пеевски да не влезе официално и нито Киселова да бъде сменена, нито да има рокади на министри. Добавят обаче, че засега всяка неофициална информация е предпоследна.
 
Като знак за това, че може и да не се стигне до промени, може да бъде разчетена и сутрешната позиция на Делян Пеевски, който обяви, че вече е разговарял с Желязков.
 
"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", посочва Пеевски, цитиран от пресцентъра му. 
 
Той не говори за това как и под каква форма може "ДПС-Ново начало" да влезе в управлението.
 
Преформатирането на управлението беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
 
Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с "ДПС-Ново начало", и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие. 
 
Пеевски от своя страна обяви, че е "готов да поеме отговорност".
 
До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. От ИТН вече дни наред мълчат по темата.
 
До трусове в управлението се стигна след като ГЕРБ останаха шести на изборите за общински парламент в Пазарджик, а Бойко Борисов заяви, че няма да поддържат кворума в Народното събрание, защото всеки от мнозинството трябва да поеме отговорност.
 

  1. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #15
  2. марко василев
    #14

    ДПС НеНе се намира в хола и спалнята не камо в кабинета...

  3. Мазен Кумунис
    #13

    Шарлатани, направете още един пореден донос да USA. Срещу себе си! Та да ви впишат в "Магнитски". Вече само така може да видите власт! ;)

  4. полк. Дрангов
    #12

    Про руските партии Израждане Меч Величие ПП и баща им Радев газ пикаят че ще влезем в Еврозоната, благодарение на Пеевски!

  5. F16
    #11

    Все някакви хора от прости, по прости, толкова години ги гледат хората. Ненормалщина. Намагнитени определят дневния ред на обществото. Не ли им е обидно на българите.

  6. anton nikolov
    #10

    Кадесарският синедрион е наредил да влезе, защото Мутрата започна да издиша. Трябва нов боклук в просташкото им риалити " Да обереш България".

  7. Мазен Кумунис
    #9

    И какъв е изводът? Вече "Магнитски" няма никаква роля! Или напротив, помага да владееш властта! ;)

  8. F16
    #8

    Помиарския админстратор, враг на свободата на словото, трие коментар без да съдържа обидни думи или квалификацци. Злобни шарлатани. Коментара съдържаше, че закона Магнитски има обратно действие и усилва влиянието на намагнетизирания. Коментара съдържаше и отправк към стихотворението на Ботев , Борба, в което се казва че у нас свестните считат за луди, а глупците вредом всички почитат.

  9. Коментарът е изтрит в 11:17 на 20 октомври 2025 от автора.
    #7
  10. F16
    #6

    Уж е намагнетизиран, и са му блокирали сметки, но е купил Фантастико, веригата. Примитивна работа. Лошо е за българите.

