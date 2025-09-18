Щетите от шпионаж, саботаж и кражба на данни за германската икономика са близо 289 млрд. евро на година

Германската икономика все по-често става обект на шпионаж, саботаж и кражба на данни. Щетите от подобни действия се оценяват на около 289 милиарда евро за последните дванадесет месеца, показва цитирано от ДПА проучване на Германската асоциация на дигиталните компании "Битком" (Bitkom) сред над 1000 компании. Това е ръст от около осем процента спрямо предходната година.

Според резултатите 87 процента от компаниите са били засегнати, а други десет процента предполагат, че също са станали жертва на подобни атаки.

Разузнавателни служби, особено от Русия и Китай, все по-често се идентифицират или подозират като извършители. Повече от една четвърт от анкетираните дружества (28 процента) свързват атаките с чужди служби, при 20 процента година по-рано и едва седем процента през 2023 г.

Според 68 процента от компаниите зад подобни действия стои организираната престъпност, 42 процента ги приписват на отделни нападатели, а 22 процента – на конкурентни дружества. По регионален произход на атаките 46 процента посочват Русия и Китай, 31 процента – други държави от Източна Европа, 22 процента – страни от ЕС, 24 процента – САЩ, а 21 процента – Германия.

Президентът на асоциация Ралф Винтергерст заяви, че "хибридната война, водена от чужди държави, се случва стотици пъти на ден в Германия". Според бъдещия председател на Федералната служба за защита на конституцията Синан Селен границите между кибершпионажа и киберпрестъпността стават все по-неясни.

Компаниите увеличават инвестициите си в сигурност, като делът на средствата за киберзащита вече достига 18 процента от ИТ бюджета. Германската федерална служба за информационна сигурност (BSI) и асоциацията препоръчват поне една пета от средствата за ИТ да се отделят за сигурност.