Щетите от шпионаж, саботаж и кражба на данни за германската икономика са близо 289 млрд. евро на година

Германската икономика все по-често става обект на шпионаж, саботаж и кражба на данни. Щетите от подобни действия се оценяват на около 289 милиарда евро за последните дванадесет месеца, показва цитирано от ДПА проучване на Германската асоциация на дигиталните компании "Битком" (Bitkom) сред над 1000 компании. Това е ръст от около осем процента спрямо предходната година.
Според резултатите 87 процента от компаниите са били засегнати, а други десет процента предполагат, че също са станали жертва на подобни атаки.
Разузнавателни служби, особено от Русия и Китай, все по-често се идентифицират или подозират като извършители. Повече от една четвърт от анкетираните дружества (28 процента) свързват атаките с чужди служби, при 20 процента година по-рано и едва седем процента през 2023 г.
Според 68 процента от компаниите зад подобни действия стои организираната престъпност, 42 процента ги приписват на отделни нападатели, а 22 процента – на конкурентни дружества. По регионален произход на атаките 46 процента посочват Русия и Китай, 31 процента – други държави от Източна Европа, 22 процента – страни от ЕС, 24 процента – САЩ, а 21 процента – Германия.
Президентът на асоциация Ралф Винтергерст заяви, че "хибридната война, водена от чужди държави, се случва стотици пъти на ден в Германия". Според бъдещия председател на Федералната служба за защита на конституцията Синан Селен границите между кибершпионажа и киберпрестъпността стават все по-неясни.
Компаниите увеличават инвестициите си в сигурност, като делът на средствата за киберзащита вече достига 18 процента от ИТ бюджета. Германската федерална служба за информационна сигурност (BSI) и асоциацията препоръчват поне една пета от средствата за ИТ да се отделят за сигурност.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.