Швейцарски самолетостроител спира доставките на бизнес самолети за САЩ заради митата

Швейцарският самолетостроител "Пилатус" (Pilatus) обяви, че е спрял временно доставките на своите бизнес самолети PC-12 и PC-24 за САЩ. Причината е високите американски мита - 39% за Швейцария, които поставят компанията в "значително неблагоприятно конкурентно положение", съобщи Ройтерс.

САЩ са ключов пазар за "Пилатус" с дял от около 40 на сто от годишните доставки на PC-12 и PC-24, съобщи компанията, базирана в Щанс, Централна Швейцария.

"Новата тарифа, наложена от американските власти, поставя "Пилатус" в значително неблагоприятно положение спрямо конкурентите", обяви частната компания.

"В краткосрочен план тарифата ще доведе до временно спиране на доставките и по този начин до временно прекъсване на американския бизнес", добавиха от компанията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи вносни мита от 39 на сто върху вноса на швейцарски стоки.

Високопоставените лица продължават дискусиите за намаляване на търговските бариери, обяви Берн, като икономисти предупредиха за съкращения на работни места, предаде БТА.

"Пилатус" съобщи, че "огромните допълнителни разходи и произтичащите от тях конкурентни недостатъци" спрямо американските и европейските фирми са причина за нарастваща несигурност сред клиентите.

Компанията заяви, че ще обмисли разпределянето на самолетите PC-12 и PC-24 на други пазари, като същевременно ускорява усилията си за разширяване на местното производство в САЩ, включително чрез планирания завод за сглобяване в Сарасота, щата Флорида. Компанията обяви, че прави всичко възможно, за да гарантира работните места на своите 3000 служители.