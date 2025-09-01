Си и Путин рамо до рамо, докато Китай заявява амбиции за алтернативен световен лидер

От 31 август до 2 септември в китайския град Тиендзин се провежда среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).
Сред най-високопоставените участници са китайският президент Си Цзинпин, руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, иранският президент Масуд Пезешкиан, както и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Това обикновено рутинно събитие тази година беше използвано от Китай като възможност да се утвърди в ролята на нов център на световна сила, а от Русия – да демонстрира провала на опитите на Запада да я изолира.
Kитайският лидер отправи завоалирана критика към Съединените щати в понеделник, осъждайки "практиките на тормоз" и представяйки страната си като нов лидер в световното управление.
"Правилата на играта на няколко държави не трябва да бъдат налагани на други", заяви Си пред над 20 световни лидери.
Срещата на подкрепяната от Пекин и Москва Шанхайска организация за сътрудничество е най-голямото дипломатическо събитие на Китай за годината.
По време на форума Си обеща 2 милиарда юана (280 милиона долара) безвъзмездни средства за страните членки на ШОС през тази година и допълнителни 10 милиарда юана (1.4 милиарда долара) заеми за банков консорциум на ШОС през следващите три години.
"Трябва да използваме силата на нашите огромни пазари и икономическо допълване между държавите членки и да подобрим улесняването на търговията и инвестициите", заяви китайският лидер с встъпителните си думи.
По-късно Си представи изцяло нова "Инициатива за глобално управление", която е продължение на неговите три по-ранни "инициативи" за сигурност, развитие и цивилизация, които, взети заедно, очертават неговата визия за прекроен международен ред.
"Очаквам с нетърпение да работя с всички страни за по-справедлива и равнопоставена система за глобално управление", каза Си, като се ангажира да увеличи представителството и гласа на развиващите се страни и да практикува многостранност – повтаряйки отдавнашните призиви на Глобалния юг.
Без да назовава директно Съединените щати, Си се зарече да се противопостави на "хегемонизма", "манталитета на Студената война" и "практиките на тормоз" – фрази, често използвани от Пекин за критика към Вашингтон, предаде Скай нюз.
Докато Тръмп разтърсва света с глобалната си търговска война, с оттеглянето на САЩ от международни организации, орязването на чуждестранната помощ и заплахите в социалните медии, Пекин вижда в това подкопаване на международния ред, за чието изграждане е работил, както и възможност да наложи собствената си визия като алтернатива.
Повтаряйки думите на Си, Путин заяви, че ШОС е положила основите на "нова система" за сигурност в Евразия, позиционирайки я като алтернатива на ръководените от Запада съюзи, срещу които той отдавна се е противопоставял. Новата система "ще замени остарелите евроцентрични и евроатлантически модели, ще вземе предвид интересите на възможно най-широк кръг от страни, ще бъде наистина балансирана и няма да позволява опити на някои държави да осигуряват своята сигурност за сметка на други", каза Путин.
Путин и Си демонстрират приятелски отношения
Срещата на върха е демонстрация на по-тесните връзки между Китай и Русия, както и на приятелството, изградено през годините от техните двама авторитарни лидери, отбелязва Си Ен Ен.
Дълбокият личен контакт между двамата беше показан в неделя вечерта, когато Си и съпругата му Пън Лиюан бяха домакини на банкет за добре дошли за присъстващите лидери.
Кадри, разпространени от руската държавна информационна агенция РИА, показват как Си и Путин жестикулират оживено и се усмихват, докато разговарят на събитието, показвайки в различна светлина обикновено сдържания китайски лидер – и неговото топло и спокойно поведение с руския му колега.
Срещата на върха на ШОС е и първата възможност за лидерите да се срещнат след срещата на върха на Путин с Тръмп в Аляска през август – и се провежда в момент, когато Путин се противопоставя на натиска на Запада да прекрати войната си в Украйна.
Путин повтори тезите за войната в Украйна
В понеделник Путин изнесе реч пред ШОС, в която повтори своите тези за войната, казвайки, че кризата "не е възникнала в резултат на агресията на Русия срещу Украйна, а по-скоро като следствие от държавен преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада".
Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., след като руските войски преди това завзеха Крим и части от Източна Украйна.
Руският лидер похвали усилията на Китай и Индия за улесняване на разрешаването на кризата и описа "разбирането", постигнато с Тръмп на срещата в Аляска, като "отваряне на пътя към мира в Украйна".
"По време на двустранните срещи, насрочени за днес и утре, аз, разбира се, ще информирам колегите си по-подробно и задълбочено за резултатите от преговорите в Аляска", каза Путин, добавяйки, че вече е информирал Си "подробно" по време на обяд в неделя.
Наблюдатели заявиха, че руският лидер би използвал събирането, за да покаже, че не е сам на световната сцена.
"(Путин) ще се стреми да представи устойчивостта на Русия и подкрепата на Китай като доказателство, че западните санкции и изолация не са проработили", заяви Ли Минцзян, доцент в Сингапурското училище за международни изследвания "С. Раджаратнам", преди срещата.
"В същото време той ще се опита да задълбочи стратегическото сближаване с Пекин, по-специално да осигури китайски доставки на стоки и оборудване с двойна употреба за Русия (и) да покаже, че Москва има силни партньори, дори когато Вашингтон засилва натиска си за прекратяване на войната."
