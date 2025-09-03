Си и Путин си поговориха за удължаването на живота до 150 години

Китайският лидер Си Цзинпин повдигна темата за удължаването на живота в личен разговор с руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Те обсъдиха въпроса по пътя към площад Тянанмън в Пекин за предстоящия военен парад, пише Bloomberg.

Аудиозаписът е бил записан на живо, продължава под минута и улавя само фрагменти от разговора. Си Цзинпин говори на китайски, като казва, че "в наши дни" хората на 70 години са все още млади, докато по-рано рядко са доживявали до тази възраст. Преводачът предава думите му на руски:

"Преди хората рядко доживяваха до 70, но в наши дни на 70 години вие сте все още дете."

Путин отговаря с жестове, но коментарът му се чува слабо. След това преводачът предава думите на руския лидер на китайски:

"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да бъдат постоянно трансплантирани и хората могат да живеят все по-млади и по-млади и дори да достигнат безсмъртие."

В края на разговора Си Цзинпин казва:

"Според прогнозите през този век има шанс да доживеем и до 150 години."

Ким се вижда да се усмихва и да поглежда към Путин и Си, но не е известно дали този разговор му е бил преведен. Путин не може да бъде чут ясно да говори на руски език на клипа, разпространен от китайската телевизия.

Путин и Си вече са на 72 години и никой от тях не е посочил възможни приемници.

Китайският лидер премахна ограничението постът председател на КНР да може да се заема за не повече от два петгодишни мандата, така че е малко вероятно да напусне поста през 2027 г., отбелязва изданието.

А Путин, който е бил президент четири пъти, „нулира“ мандатите си чрез промяна на Конституцията, за да получи възможността да управлява Русия до 2036 г. По това време той ще бъде на 84 години. Средната продължителност на живота на мъжете в Русия е 67 години.

„Таймс“ по-рано писа, че Путин прибягва до алтернативна медицина и редовно се къпе с екстракт от кръв от рогата, отрязани от живи елени, тъй като това вещество имало подмладяващи свойства и подобрява потентността. Вчера стана известно, че Русия ще започне да доставя северни елени на Китай.

Повечето от висшите руски служители са приблизително на същата възраст като президента. Източници на „Медуза“ близки до Кремъл съобщиха, че обкръжението на Путин е обсебено от идеята за удължаване на живота. Според изданието, миналата година един от служителите, близки до държавния глава, е инструктирал руски учени да разработят лекарства против стареене. Путин пък нареди стартирането на националния проект „Нови технологии за запазване на здравето“, чиято стойност е планирана да достигне 2 трилиона рубли. През май вицепремиерът Татяна Голикова обеща, че в рамките на тази инициатива през 2028–2030 г. ще бъдат разработени и внедрени „лекарства, които възстановяват стареещите клетки и техните функции“.

Източник на „Медуза“ заяви, че причината за появата на проекта е „обсесията“ на приятеля на Путин, 78-годишния ръководител на Института „Курчатов“ Михаил Ковалчук, „който бълнува за вечния живот“.