Си и Путин си поговориха за удължаването на живота до 150 години

Китайският лидер Си Цзинпин повдигна темата за удължаването на живота в личен разговор с руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Те обсъдиха въпроса по пътя към площад Тянанмън в Пекин за предстоящия военен парад, пише Bloomberg.
Аудиозаписът е бил записан на живо, продължава под минута и улавя само фрагменти от разговора. Си Цзинпин говори на китайски, като казва, че "в наши дни" хората на 70 години са все още млади, докато по-рано рядко са доживявали до тази възраст. Преводачът предава думите му на руски:
"Преди хората рядко доживяваха до 70, но в наши дни на 70 години вие сте все още дете."
Путин отговаря с жестове, но коментарът му се чува слабо. След това преводачът предава думите на руския лидер на китайски:
"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да бъдат постоянно трансплантирани и хората могат да живеят все по-млади и по-млади и дори да достигнат безсмъртие."
В края на разговора Си Цзинпин казва:
"Според прогнозите през този век има шанс да доживеем и до 150 години."
Ким се вижда да се усмихва и да поглежда към Путин и Си, но не е известно дали този разговор му е бил преведен. Путин не може да бъде чут ясно да говори на руски език на клипа, разпространен от китайската телевизия.
Путин и Си вече са на 72 години и никой от тях не е посочил възможни приемници.
Китайският лидер премахна ограничението постът председател на КНР да може да се заема за не повече от два петгодишни мандата, така че е малко вероятно да напусне поста през 2027 г., отбелязва изданието.
А Путин, който е бил президент четири пъти, „нулира“ мандатите си чрез промяна на Конституцията, за да получи възможността да управлява Русия до 2036 г. По това време той ще бъде на 84 години. Средната продължителност на живота на мъжете в Русия е 67 години.
„Таймс“ по-рано писа, че Путин прибягва до алтернативна медицина и редовно се къпе с екстракт от кръв от рогата, отрязани от живи елени, тъй като това вещество имало подмладяващи свойства и подобрява потентността. Вчера стана известно, че Русия ще започне да доставя северни елени на Китай.
Повечето от висшите руски служители са приблизително на същата възраст като президента. Източници на „Медуза“ близки до Кремъл съобщиха, че обкръжението на Путин е обсебено от идеята за удължаване на живота. Според изданието, миналата година един от служителите, близки до държавния глава, е инструктирал руски учени да разработят лекарства против стареене. Путин пък нареди стартирането на националния проект „Нови технологии за запазване на здравето“, чиято стойност е планирана да достигне 2 трилиона рубли. През май вицепремиерът Татяна Голикова обеща, че в рамките на тази инициатива през 2028–2030 г. ще бъдат разработени и внедрени „лекарства, които възстановяват стареещите клетки и техните функции“.
Източник на „Медуза“ заяви, че причината за появата на проекта е „обсесията“ на приятеля на Путин, 78-годишния ръководител на Института „Курчатов“ Михаил Ковалчук, „който бълнува за вечния живот“.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Тези отдавна заслужават края на Чаушеску!
До вчера мразехте САЩ,сега неистово го обикнахте. И Китай обичате,в пакет със Северна Корея За любовта ви към Русия няма какво да говорим,тя е неописуема. Та много любов,с много партньори бе Мурзилке, такова нещо и във филми за възрастни няма!
Какво ли не прави охолството и самозабравянето......................да не стане тия дни !
· Гледах грандиозния парад в Китай. Между другото, през 18 век курешките на гълъбите са били събирани с цел направата на барут. В този контекст мисля, че НОАК са способни да победят цялото НАТО само с полевите кухни и готвачи. В краен случай и с гълъбите, които пуснаха накрая. Без балоните.
За Китай разбрахме, разкажи нещо за говняшka ма!
В мавзолея при Ленин и Мао ще бъдат безсмъртни.
1985-а година анонимно обаждане (от Т. Живков) в дома на Ванга: Анонимен: Ало, бабо Ванге, абе един бърз въпрос - Човек може ли да живее 100 години ? Ванга: Ами ако се храни правилно и ако води здравословвен живот може. Анонимен: Блгодаря бабо Ванге, лек ден. След 10 мин: Анонимен: Ало, бабо Ванге, абе да питам, човек може ли да живее до 150 години ? Ванга: Ами може чедо, ако се е хранил правилно, ако е водил здравословвен живот и има добри гени може. Анонимен: Блгодаря бабо Ванге, лек ден. След 20 мин: Анонимен: Ало, бабо Ванге, пак съм аз, a може ли човек да доживее до 200 години ? Ванга: Абе Тоше, ти ли си бе ? Анонимен: Аз съм лельо Ванге, просто исках да съм сигурен...
Господ да убие Путлер! :(
сащ и колонията Европа само се набълбукват. Комунистически Китай строи! Най-големите язовири на планетата. За 20 години 17 000 км високоскоростна ЖП линия. и т.н. Тунел с дължина 22 км. построиха за 52 месеца в Китай в планината Тяншан.
Той бе пуснат в експлоатация преди броени дни и се превърна в най-дългия магистрален тунел в света. Съоръжението ще намали времето за пътуване от 3 часа на 20 мин. Максималната допустима скорост в тунела е 100 км/ч.
Името на тунела е „Шънли“, което се превежда …
като „победа“.
Китай се доказа като водеща сила в областта на инженерните постижения, демонстрирайки впечатляващи проекти и иновации през последните десетилетия. Победата не е за лузърите! Не за дежурните губещи във всяка война!