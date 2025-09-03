Си, обграден от Путин и Ким, прие най-големия военен парад в историята на Китай

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир или война, откривайки най-големия военен парад в историята на страната си, обграден от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.
Събитието на площад "Тянанмън", отбелязващо 80 години от поражението на Япония в края на Втората световна война, до голяма степен беше отбягнато от западните лидери, докато Путин и Ким, изолирани от Запада заради войната в Украйна, бяха почетни гости.
Целящ да демонстрира военната мощ и дипломатическото влияние на Китай, парадът се провежда в момент, когато търговските мита и нестабилната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп обтягат отношенията му както със съюзниците, така и със съперниците му, предаде БТА.
"Днес човечеството е изправено пред избора между мир или война, диалог или конфронтация, печеливша ситуация или нулев резултат", каза Си пред над 50 000 зрители. Той добави, че китайският народ "твърдо стои на правилната страна на историята".
Возейки се в лимузина с отворен покрив, Си инспектира войските и най-съвременната военна техника, като ракети, танкове и дронове, разположени по алеята покрай площада.
Хеликоптери, издигнали големи банери, летяха във формация над тях по време на 70-минутното представление, изпълнено със символика и пропаганда.
Носейки костюм в стила на тези, носени неговия предшественик Мао Цзедун, Си по-рано поздрави около двадесет присъстващи предимно незападни лидери, включително индонезийския президент Прабово Субианто, който се появи изненадващо въпреки протестите у дома.
На въпроса дали приема парада като предизвикателство към САЩ, Тръмп отговори отрицателно и посочи "много добрите си отношения" със Си Цзинпин. "Китай се нуждае от нас много повече, отколкото ние от тях", добави американският президент.
По-късно в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи ролята на САЩ в подпомагането на Китай да осигури свободата си от Япония. "Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, които заговорничат срещу САЩ", добави Тръмп.
По-рано тази седмица Си представи визията си за нов глобален ред на регионална среща на високо равнище по сигурността, призовавайки за единство срещу "хегемонизма и политиката на силата" - едва прикрит удар по мащабните мита на САЩ и Тръмп, насочени както към приятели, така и към врагове.
Путин вече използва случая, за да сключи по-задълбочени енергийни сделки с Китай, а събитието предлага на Ким възможност да получи подкрепа за забранените си ядрени оръжия.
Ким, дебютирайки на първото си голямо многостранно събитие, ще стане първият севернокорейски лидер, който ще присъства на китайски военен парад от 66 години насам.
Нищо не е оставено на случайността за юбилейното събиране. Местните власти в цялата страна са мобилизирали десетки хиляди доброволци и членове на Комунистическата партия, за да следят за всякакви признаци на потенциални вълнения преди парада, показват оценки, базирани на онлайн обяви за набиране на персонал.
"Президентът Си ще използва тази възможност, за да покаже как военните ясно и категорично го подкрепят. Си е уверен, че нещата се обърнаха. Китай е този, който отново е на шофьорското място", заяви пред Ройтерс Уен Ти Сун, сътрудник в Глобалния китайски център на Атлантическия съвет, базиран в Тайван.
"Парадът позволява на Си да съсредоточи вниманието на света върху впечатляващите си крачки в модернизирането на военното си оборудване, като същевременно засенчва упоритите предизвикателства, пред които е изправена Народоосвободителната армия на Китай", коментира Джон Чин, анализатор по външна политика в института "Брукингс" - базиран в САЩ мозъчен тръст.
"Човечеството е изправено пред избора мир или война, ние сме от правилната страна на историята", докато същият Си се е обградил с диктатори, автократи и агресори-военни престъпници ..
путьовският е по-нисък и от малките китайци. ПоZмешище!
Ако не бяха американците Китай щеше да празнува парад на японците.
И редом с убийците с бели маратонки крачи гордо Фред Флинстон блатната подлога марка "Булгар."
Ще припомня,че в исторически план Китай няма приятелски държави,има врагове и васали.А Русия е наричана Младшата сестра...
Нормално е западните лидери да избягват празнуването на края на втората световна в Пекин, понеже подписването на капитулацията на Япония се е осъществило на борда на USS Missouri в залива на Токио. По същото време Пекин все още е окупиран от японците и предаването им на китайската (некомунистическа) армия се е състояло чак на десети октомври. Прочее другарите китайци добре са изтипосали путлер като второразряден васал в свитата на др. Си. Даже дебелия Ким седи по-почетно. :)
На гол тумбак звезда и чифте сърб и чуг - китайски соцкапитализъм - също като руския де - дето окрадоха тоалетните чинии а оставиха бидетата щото решиха че са фонтанчета и не им трЭбат ...