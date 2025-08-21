Си Цзинпин отиде в Тибет да покаже контрол преди наближаващото наследяване на Далай Лама

Китайският лидер Си Цзинпин посети столицата на Тибет, изпращайки сигнали както за своето здравословно състояние, така и за решимостта на Пекин да контролира избора на наследник на Далай Лама.

Някои наблюдатели на Китай предполагат, че Си е или болен, или губи властта си, позовавайки се на продължителното му отсъствие от публичното пространство през последните месеци, но посещението в Лхаса – първото му от 2021 г. насам – "трябва да сложи край на слуховете", отбелязва сайтът Sinocism, цитиран от аналитичното издание Semafor.

Посещението на Си в Лхаса, на надморска височина 3656 метра би трябвало да сложи край на всички слухове за неговото здраве, тъй като за 72-годишен мъж с сериозни здравословни проблеми би било рисковано да прекарва време на такава височина, пояснява той.



И докато Далай Лама, 90-годишният духовен водач на тибетския будизъм, заяви миналия месец, че търсенето на негов наследник няма да бъде повлияно от Китай, Пекин настоява, че именно той ще контролира процеса на прераждането.



Тибет отбеляза 60-годишнината си като автономен район на Китай с песни, танци и военен парад в столицата Лхаса, където хиляди карди на Комунистическата партия ликуваха и развяваха малки червени знаменца на фона на плакати, приканващи всички да се вслушват в ръководството ѝ.



Тържествата се състояха на големия площад до двореца Потала, бившата зимна резиденция на Далай Лама. От сцена пред извисяващия се дворец, Си наблюдаваше внимателно хореографираното празненство, посветено на твърдия контрол на Пекин над отдалечения, богат на ресурси регион, който има дълга история на съпротива срещу китайското управление.



Дворецът Потала някога е служил като зимна резиденция на поредица от Далай Лами, които са управлявали Тибет като негови духовни и политически лидери в продължение на векове – до момента, в който настоящият Далай Лама е избягал в изгнание след неуспешен бунт срещу китайското управление през 1959 г.



Си Цзинпин пристигна с огромна делегация от Пекин, включваща висши фигури от партията и правителството.



Участници в шествието, излъчено по китайската държавна телевизия, държаха високо червени плакати, напомнящи на всички какво трябва да постигне Тибет под ръководството на Си, отбелязва Ройтерс.



"Придържаме се към Идеите на Си Цзинпин за социализма с китайски специфики в нова епоха и изпълняване изцяло на стратегията на партията за управление на Тибет в новата ера", гласеше един от лозунгите.



През септември 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия след неуспешен бунт, Комунистическата партия създава Тибетския (Сицзанския) автономен район – един от петте автономни района в Китай заедно с Вътрешна Монголия, Синцзян-уйгурски, Гуанси-Чжуан и Нинся-Хуей, отбелязва Ройтрес, цитирана от БТА. Този статут има за цел да даде на етническите малцинства като тибетците по-голямо право на глас по политически въпроси, включително свободата на вероизповедание.

Правозащитни организации и изгнаници обаче определят китайското управление в Тибет през последните десетилетия като "потисническо". Пекин отхвърля тези твърдения.

Откакто Си Цзинпин оглави ККП в края на 2012 г., а през 2013 г. стана и президент на страната, Китай започна да упражнява по-голям институционален контрол в Тибет – от изискването тибетският будизъм да се ръководи от китайската социалистическа система до изискването към народа да "следва партията", припомня Ройтерс. Чуждестранни журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.



На фона на чуждестранните критики към управлението му в Тибет, Китай твърди, че животът на обикновените хора се е подобрил драстично и че техните права са защитени от държавата.



От 2012 до 2024 г. пътната мрежа на Тибет се разраства почти двойно до 120 000 км, свързвайки всички градове и села в района. По официални данни, икономиката също нараства - до 276,5 милиарда юана (39 млрд. долара) през 2024 г., което е 155-кратно увеличение спрямо 1965 г.