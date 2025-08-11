Силен ръст на руския фондов пазар преди срещата Тръмп-Путин

Руският фондов пазар преживя най-силната си вълна на растеж от февруари насам след новината, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат среща на върха в Аляска в петък, предаде руското издание "Москоу таймс".

От четвъртък индексът на Московската борса, който включва четири дузини от най-големите руски компании, скочи с 8.3% и добави 465 милиарда рубли по капитализация. По време на търговията в петък той се повиши до 2996,4 пункта и пренаписа максимума от началото на април.

На 7 август Санктпетербургската борса постави нов рекорд за брой сделки с руски ценни книжа в основния режим на търговия, съобщи пресслужбата на търговската платформа.

Според нейните данни общият брой сделки достигна 2 608 859, което е максимумът в цялата история на търговията с руски ценни книжа на Санктпетербургската борса. Стойността на сделките за този ден е 11.68 милиарда рубли.

"Основният оптимизъм на търговците е породен от подготовката за предстоящата среща на президентите на Руската федерация и Съединените щати на 15 август, тъй като инвеститорите очакват напредък по въпроса за деескалацията на военния конфликт, което би трябвало да доведе и до отмяна на редица санкции“, отбелязва анализаторът на Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Той подчертава, че акциите на компаниите, най-засегнати от ограничителните мерки, растат по-бързо от другите: VSMPO-Avisma добавя 10% в понеделник, Severstal – 4.4%, Aeroflot – 3.3%.

Акциите на "Газпром" скочиха с 16% за седмица, на "Новатек" с 18%, а на "Совкомфлот" с почти 9%, отбелязва Алексей Антонов, ръководител на отдела за инвестиционно консултиране в Alor Broker. "Всички очакват пробив в отношенията между Русия и САЩ, както и началото на уреждането на украинския проблем", отбелязва той.

Пазарът е в пълна еуфория, но до средата на седмицата настроението може драстично да се промени, смята Ярослав Кабаков, директор по стратегията в инвестиционната компания Finam: "Ако срещата на върха в Аляска не донесе конкретни резултати или ЕС и Украйна публично критикуват резултатите от срещата, пазарът рискува да се обърне надолу. Акциите, които са поскъпнали единствено въз основа на очаквания, ще бъдат особено уязвими."

Дори ако преговорите между Русия и САЩ завършат много положително, ще минат много месеци, преди например "Газпром" и "Новатек" да възобновят износа на газ в предишните обеми и без огромни ценови отстъпки, посочва Антонов.

За петролните компании мирът може дори да се превърне в заплаха, пишат анализатори от IFC Solid. Ако бъде постигнато споразумение, цените на петрола могат да паднат под 60 долара до края на годината, а акциите на петролните компании могат да се изправят пред фундаментален натиск под формата на по-ниски цени на суровините, отбелязва изданието.