Симеон Николов беше представен с фуражка от новия си клуб в Русия

Световният вицешампион във волейбола Симеон Николов беше представен с униформа и фуражка в новия си руски клуб "Локомотив" (Новосибирск). Това стана в сряда на традиционна среща в администрацията на Западносибирската железница между волейболисти и треньорски щаб и ръководството на клуба.

Николов и останалите нови състезатели – белгиецът Сам Деру, Егор Феоктистов и Александър Маркин позираха с фланелките на "Локомотив" Новосибирск, но вниманието бе привлечено от облеклото на самите волейболисти, което наподобяваше военна униформа.

Оказва се обаче, че фуражките не са военни, а са част от униформите на служителите на Западно-Сибирското железничарско дружество, което е филиал на Руските железници и е спонсор на "Локомотив" Новосибирск.

В събитието участваха Анатолий Серишев - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирския федерален окръг; Андрей Травников - губернатор на Новосибирска област; Анатолий Чабунин - заместник-генерален директор и директор на вътрешния контрол и одит в "Руските железници"; Александър Карелин - сенатор на Руската федерация; Александър Грицай - началник на Западносибирската железница и Максим Кудрявцев - кмет на Новосибирск.

"Всеки сезон се готвим, мотивирани сме - упоритата ни работа се отплати на финала за Купата на Русия. В Казан играхме на ниво сравнимо с топ отборите и спечелихме два поредни мача. Неслучайно вярвахме в отбора. Ще се постараем да постигнем всички цели, поставени днес пред тима. Пожелавам на всички състезатели добро здраве през целия сезон - това е най-важното. Винаги трябва да останем отбор - от първия до последния момент. Напред към нови победи", казва една от легендите на българския волейбол Пламен Константинов, който е страши треньор на “Локомотив“ (Новосибирск), цитиран от клубния сайт.

Стартът на новия сезон на руската Суперлига по волейбол започва след дни. На 18 октомври "Локомотив" излиза като гост срещу "Кузбас" от Кемерово, а на 22 октомври тимът ще приеме в своята зала "Динамо-Урал" от Уфа.