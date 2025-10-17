Символизираща единство идея: Русия и САЩ да бъдат свързани с тунел "Путин-Тръмп"

Русия и САЩ трябва да бъдат свързани с тунел през Беринговия проток, който да "символизира единството" на Москва и Вашингтон, заяви Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

На страницата си в социалната мрежа Х той постави публикувани документи на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, които включват план за такъв тунел. Съветско-американският проект е трябвало да се нарича мост на мира "Кенеди-Хрушчов". Дмитриев предлага новият проект да се нарече тунел "Путин-Тръмп".

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.”



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Според него транспортният коридор трябва да отвори възможности за съвместно развитие на ресурсите. Дмитриев отбелязва, че 112-километровият тунел ще създаде работни места и ще стимулира икономиките на двете страни. Той добавя, че цената на проекта може да бъде значително по-ниска от традиционната оценка от 65 милиарда долара. По-конкретно, използвайки технология от The Boring Company на американския милиардер Илон Мъск, тунелът може да бъде построен за по-малко от 8 милиарда долара, подчертава Дмитриев. Според неговите оценки, проектът ще отнеме приблизително осем години.

"Нека изградим бъдещето заедно!", призовава специалният пратеник на руския президент.

Дмитриев направи предложението си след поредния телефонен разговор между Тръмп и Путин, който се проведе предния ден. "Една от основните тези на американския президент беше, че прекратяването на конфликта в Украйна ще отвори огромни перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между Съединените щати и Русия", каза след разговорите помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Тръмп потвърди, че е посветил значителна част от разговора на обсъждането на взаимната търговия между Русия и Съединените щати след края на войната в Украйна.

Междувременно американската администрация все още не вижда готовност у Москва и Киев да прекратят конфликта и да подпишат мирно споразумение, отбеляза вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс. Според него една от пречките пред мирното уреждане остава склонността на руското ръководство да вярва, че руската армия "се представя по-добре на бойното поле, отколкото е в действителност". Ванс обаче изрази увереност, че Тръмп ще постигне мир. "Единственият въпрос е колко време ще отнеме това", заключи Ванс.