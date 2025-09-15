Син на известна прокурорка е хванат с 50 кг марихуана

Единият от синовете на заместник-апелативния прокурор на Бургас Валентина Маджарова е задържан с 50 килограма марихуана, съобщават БНТ и Нова тв.
Акцията е на звеното за борба с организираната престъпност в Бургас, а младият мъж е следен продължително време от антимафиотите, допълва телевизията. Той е задържан в близкото до град Средец - село Драка.
Валентина Маджарова беше шеф на Специализираната прокуратура до самото ѝ закриване преди три години.
Понеже прокурорката в момента работи в Бургас, разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.
Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на Валентина Маджарова и да поиска от съда налагането на постоянен арест.
Междувременно митниците съобщават за заловена пратка от близо 740 килограма марихуана на ГКПП "Капитан Андреево". Количеството е рекордно, залавяно на пункта за последните 15 години. То е оценено на над 11,8 млн. лева, съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.
Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, като е пътувал от Германия за Турция. По документи е превозвал само производствена машина.
Камионът е отклонен на щателна проверка от секция "Борба с трафика" на пункта. При физическата проверка е намерена марихуана, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.
Задържан е чужденец за 72 часа, предстои искане за задържане под стража.
Камионът е имал фирмена пломба, което е направило впечатление. Освен това е нестандартен размерът на камиона, така че да се затрудни рентгеновата проверка, обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.
"Дрогата е предназначена за Турция, а цената ѝ там се изчислява на над 30 млн. евро", каза Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика".
