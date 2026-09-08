"Синя България" няма да издига кандидат за президент и няма да подкрепи никого

"Синя България“ няма да издига собствен кандидат за президент и няма да подкрепи нито една от вече обявените кандидатури. Това посочиха във вторник в официална позиция на формацията. По-рано стана ясно, че за първи път и партията на Бойко Борисов няма да издигне свой кандидат.
"Няма общ кандидат за президент на опозицията, защото никой не го поиска", посочиха от формацията.
Според тях десните политически сили влизат в президентската надпревара разделени заради "тяснопартийни сметки и тактически грешки".
От "Синя България“ припомнят, че още през май 2025 г. са заявили необходимостта от различен подход при определянето на кандидат за държавен глава. Целта им е била да се стигне до единна кандидатура на дясната проевропейска опозиция. По тази причина са проведени редица срещи с политически партии и публични фигури.
"За съжаление, политическите партии останаха в капана на тяснопартийните сметки и аргументите ни за такова стратегическо целеполагане не бяха чути и разбрани", се посочва в позицията.
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1 коментар
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Това партийката на нeгoдника Москов ли беше? С техните 18 хиляди гласа през април, сега щяха да направят голяма разлика.