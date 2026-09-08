"Синя България" няма да издига кандидат за президент и няма да подкрепи никого

"Синя България“ няма да издига собствен кандидат за президент и няма да подкрепи нито една от вече обявените кандидатури. Това посочиха във вторник в официална позиция на формацията. По-рано стана ясно, че за първи път и партията на Бойко Борисов няма да издигне свой кандидат.

"Няма общ кандидат за президент на опозицията, защото никой не го поиска", посочиха от формацията.

Според тях десните политически сили влизат в президентската надпревара разделени заради "тяснопартийни сметки и тактически грешки".

От "Синя България“ припомнят, че още през май 2025 г. са заявили необходимостта от различен подход при определянето на кандидат за държавен глава. Целта им е била да се стигне до единна кандидатура на дясната проевропейска опозиция. По тази причина са проведени редица срещи с политически партии и публични фигури.

"За съжаление, политическите партии останаха в капана на тяснопартийните сметки и аргументите ни за такова стратегическо целеполагане не бяха чути и разбрани", се посочва в позицията.