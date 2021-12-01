"Синя" и "зелена" зона в София се разширяват от 1 декември

От 1 декември, "синя" и "зелена" зони за платено паркиране в София се разширяват, променя се и работното време на "синя" зона, както и се въвежда платено локално паркиране за живущите в новите участъци. Това съобщава Центърът за градска мобилност.

Карта на зоните можете да видите ТУК

"Синя зона" е оградена от булевардите и улиците – бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. Проф. Милко Бичев“, бул. Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Прага“, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Позитано“, ул. „Марко Балабанов“, ул. „Добруджански край. По граничните улици и булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "синя зона".

"Зелена зона"е зоната извън описаните граници на „синя“ зона, оградена от булевардите и улиците - бул.“Княгиня Мария Луиза”, ул. “Белоградчик“, ул. “Веслец“, ул. “Клокотница“, ул. “Будапеща“, ул. “Козлодуй“, ул. “Константин Стоилов“, бул. “Ген. Данаил Николаев“. бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе“, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. “Драган Цанков“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Йосиф Петров“, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“. ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. “Сребърна“, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Св. Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла Черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. “Академик Иван Е. Гешов“, бул. “Ген. Едуард И.Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. "Ал. Стамболийски", бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул. “Опълченска“.

По граничните улици и булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “зелена зона“. Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране, само от страната, прилежаща към съответната подзона. Живущи в новите участъци на зоната за платено локално паркиране могат да получат електронен винетен стикер. Той е за срок от един, дванадесет месеца или двадесет и четири месеца.

Живущите в „зелена зона“, която вече става част от „синя зона“, но които са платили вече своя стикер, не доплащат.

Работното време за „синя зона“ е: в работни дни от 08.30 ч. до 20.00 ч., а в събота от 08.30ч. до 20.00ч.. Максималното допустимото време за паркиране е 2 часа. За „зелена зона“ в работни дни е от 08.30 ч. до 19.30 ч. и в събота - от 10.00ч. до 18.00ч. Максимално допустимото време за паркиране е 4 часа.

Новите подзони в „синя зона“ са

Подзона 1. Бул. "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Цар Освободител", ул. "Княз Александър I Батенберг", ул. "Алабин".

Подзона 2. Бул. "Христо Ботев", ул. "Алабин", бул. "Витоша", бул. "Ген. М. Д.Скобелев".

Подзона 3. Бул. "Витоша", ул. "Алабин", ул. "Граф Игнатиев", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. "Ген. М. Д. Скобелев".

Подзона 4. Ул."Граф Игнатиев", ул. "Алабин", ул. "Княз Александър I", бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Подзона 5. Бул. "Княз Александър Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Цар Освободител".

Подзона 6. Бул. "Христо Ботев", бул. "Сливница", бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Тодор Александров".

Подзона 7.Ул. "Опълченска", бул. "Сливница", бул. "Христо Ботев", ул. „Позитано“, ул. „Марко Балабанов“, ул. „Добруджански край“, бул. "Ген. М. Д. Скобелев".

Подзона 10. Бул. "Прага", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Проф.Фритьоф Нансен", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков".

Подзона 12. Бул. "Васил Левски", бул. "Янко Сакъзов", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител".

Подзона 13. Бул. "Васил Левски", бул. "Княз Александър Дондуков", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Янко Сакъзов".

Подзона 14. Бул. "Васил Левски", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Княз Александър Дондуков".

Подзона 15. Бул. "Сливница", бул. "Васил Левски", бул. "Княз Александър Дондуков", ул. "Георги С. Раковски".

Подзона 16. Бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Сливница", ул. "Георги С. Раковски", бул. "Княз Александър Дондуков".

Новите подзони в „зелена зона“ са:

Подзона 9. Бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. Ген. М. Д. Скобелев",ул. „Добруджански край“, ул. „Марко Балабанов“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.

Подзона 17.Бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Сливница".

Подзона 18.Бул. "Христо Ботев", бул. "Княгиня Мария Луиза"- локално платно пред Централна Гара, бул. "Сливница".

Подзона 19.Ул. "Опълченска", бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Христо Ботев", бул. "Сливница".

Подзона 20. ул. "Здраве", ул. "Хан Пресиян", бул. "Академик Иван Е. Гешов", бул. "Петко Ю. Тодоров", ул. "Бяла Черква", бул. "Арсеналски", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков".

Подзона 21.Бул. „Черни връх", бул. „Джеймс Баучър", ул. "Света Троица", ул. "Никола Образописов", ул. "Епископ Протоген", граница на Южен парк, ул. „Богатица", ул.„Славище", бул. "Арсеналски".

Подзона 22.Бул. „Джеймс Баучър", бул. „Свети Наум", бул. „Черни връх".

Подзона 23.Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Черни връх", бул. „Свети Наум", ул. "Милин Камък".

Подзона 24. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", ул.„Милин камък", бул. „Св. Наум", ул. „Йосиф Петров", ул. „Митрополит Кирил Видински", бул. "Драган Цанков".

Подзона 25.Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Цариградско шосе", бул. „Михай Еминеску", ул. „Хан Омуртаг", ул. „Мизия".

Подзона 26.Бул. „Джеймс Баучър", бул. „Черни връх", ул. „Хенрих Ибсен", ул. "Козяк", ул. „Осий Кордобски", ул. „Св. Атанасий Велики", ул. "Козяк".

Подзона 27. Бул. „Джеймс Баучър", пл. „Велчова завера", бул. "Стоян Михайловски", бул. „П. К. Яворов", бул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Плачковица".

Подзона 28. Бул. „Джеймс Баучър", ул. „Плачковица", бул. „Никола Й. Вапцаров", бул. „Черни връх".

Подзона 29. Бул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Атанас Дуков", ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", бул. „Черни връх".

Подзона 30. Бул. „Пенчо Славейков", ул. „Св. Георги Софийски", бул. "Академик Иван Е. Гешов", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен".

Подзона 31. Бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", ул. "Йоаким Кърчовски", ул. „Добруджански край", бул. „Ген. М. Д. Скобелев".

Подзона 32. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Добруджански край", ул. „Камен Андреев", ул. „Охридско езеро", ул. „Гюешево".

Подзона 33. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. „Инж. Иван Иванов", бул. „Сливница", ул. „Опълченска".

Подзона 32. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Добруджански край", ул. „Камен Андреев", ул. „Охридско езеро", ул. „Гюешево".

Подзона 33. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. „Инж. Иван Иванов", бул. „Сливница", ул. „Опълченска".

Подзона 34.Бул. „Инж. Иван Иванов", бул. „Константин Величков", бул. „Сливница".

Подзона 35.Бул. "Евлогии ХристоГеоргиеви", ул. „Проф. МилкоБичев", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. „Ситняково", ул. „Черковна", ул. „Султан Тепе".

Подзона 36. Бул. "Цариградско шосе", бул. "М. Еминеску", бул. "Шипченски проход", ул. "Акад. Людмил Стоянов"