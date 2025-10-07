Сирийската армия и кюрдите се споразумяха за примирие след сблъсъци в Алепо

Сирийската армия и подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) постигнаха договорка за примирие след сблъсъци в два квартала на град Алепо, съобщи сирийската държавна агенция САНА, цитирана от Ройтерс.
Сирийските правителствени сили се предислоцираха близо до някои от позициите на СДС след ескалация на напрежението между двете страни, съобщи по-рано днес сирийското министерство на отбраната.
В изявлението на сирийското министерство на отбраната се подчертава, че предислоцирането на войски не е прелюдия към военни действия, а цели да предотврати многократните атаки и опити на кюрдските сили да завземат територия, предаде БТА.
Поредните сблъсъци между сирийската армия и кюрдските сили хвърлят сянка върху знаковото споразумение, подписано през март между СДС и новото сирийско ислямистко правителство за интегриране на кюрдите в държавните институции, както и върху произведените преди броени дни първи непреки парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Башар Асад.
Не знам що за армия е това когато при прехода израелците им унищожиха всички оръжия и им оставиха само калашници.
сега демократично режат глави иначе Асад бил лошият!