Сирийската общност в София протестира пред МВнР

Сградата на МВнР в София, сн. БГНЕС
Сирийската общност в София организира протест пред сградата на Министерството на външните работи срещу масовия отказ на визи за членове на семейства на сирийци със статут у нас. 
 
Според организаторите през последните месеци консулствата на България в Турция, Ливан и Йордания предоставят неоснователни оправдания за отказ, забавят с месеци разглеждането на кандидати и игнорират съдебни решения.
 
В протеста ще се включат и български граждани, за да покажат, че не са безразлични към съдбите на сирийците и осъждат пренебрежителното отношение на част от българските институции към човешките права на бежанците и мигрантите.

  1. Ianko74
    #1

    Абе спрете се бе. Малко са ни нашите цигани и турци, вече и арабите ни превзеха. При Лъвов мост, Женския пазар, Мария Луиза, то пълно с араби. Чак и нагли да протестират. Ами като искат да се съберат със семействата си, да отиват при тях с еднопосочен билет!

