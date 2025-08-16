Сирийски лекар е загиналият в тежката катастрофа в София

Лекар, емигрант от Сирия, който е работил в столичната спешна помощ, е загиналият при тежката катастрофа на бул. „Константин Величков“ в София. Това става ясно от постове на негови познати в социалните мрежи.

Загиналият е д-р Иса Али. Той е бил единственият пътник в автобуса, ударен от "Ауди"-то, шофирано с изключително висока скорост от 21-годишния Виктор Илиев. При инцидента пострадаха още шофьорът на автобуса, кондукторът, както и спътници на Илиев. Самият той е със счупена ръка. Шофьорът бе настанен в болница, а от петък е арестуван и с обвинения.

Че д-р Али е загиналият съобщо във фейсбук Мустафа Избищали, координатор на Мюсюманско изповедание към главното Мюфтийство. Избищали определя катастрофата като "терористичен акт".

Д-р Али е работил в столичната спешна помощ, написа пък кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев, който също е медик.

"Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…", написа Георгиев.

След поредната тежка катастрофа започнаха проверки как е взел книжката си. Пред бТВ неговият инструктор разказа, че младежът вече е имал опит, когато се е записал на курс. По време на обучението не е правил нарушения, но е правило впечатление, че харесва високите скорости.

Към момента не ясно точно с колко се е движела колата. Неофициално се говори се за скорости от порядъка на 170 километра в час. На видео от инцидента се вижда, че автомобилът изпуска завоя, профучава през кръстовището, удря се в бюрдор и след това се забива в чакащия на червено автобус. Няма опит за спиране или намаляване на скоростта.