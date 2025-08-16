Сирийски лекар е загиналият в тежката катастрофа в София

Лекар, емигрант от Сирия, който е работил в столичната спешна помощ, е загиналият при тежката катастрофа на бул. „Константин Величков“ в София. Това става ясно от постове на негови познати в социалните мрежи.
Загиналият е д-р Иса Али. Той е бил единственият пътник в автобуса, ударен от "Ауди"-то, шофирано с изключително висока скорост от 21-годишния Виктор Илиев. При инцидента пострадаха още шофьорът на автобуса, кондукторът, както и спътници на Илиев. Самият той е със счупена ръка. Шофьорът бе настанен в болница, а от петък е арестуван и с обвинения.
Че д-р Али е загиналият съобщо във фейсбук Мустафа Избищали, координатор на Мюсюманско изповедание към главното Мюфтийство. Избищали определя катастрофата като "терористичен акт".
Д-р Али е работил в столичната спешна помощ, написа пък кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев, който също е медик.
"Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…", написа Георгиев.
След поредната тежка катастрофа започнаха проверки как е взел книжката си. Пред бТВ неговият инструктор разказа, че младежът вече е имал опит, когато се е записал на курс. По време на обучението не е правил нарушения, но е правило впечатление, че харесва високите скорости.
Към момента не ясно точно с колко се е движела колата. Неофициално се говори се за скорости от порядъка на 170 километра в час. На видео от инцидента се вижда, че автомобилът изпуска завоя, профучава през кръстовището, удря се в бюрдор и след това се забива в чакащия на червено автобус. Няма опит за спиране или намаляване на скоростта.
ако имаше общество, България сигурно нямаше да е на последно място в ЕС по БВП на човек/ Но трябва човек да гадаее, какво ще се случи когато обществото се състои от съвестни и отговорни хора, и го сравни с това на недобросъвестни и безотговорни хора/ да сравни напр. икономическите активности на тези две общества, кое от дете общества е по-прдоуктивно/
В различните щати е различно. 18-годишна възраст е максимума, някъде допускат до шофьорски изпит 16-годишни, даже и 14-годишни. Не знам дали има изискване младите шофьори да са с придружител, но познавах лично един момък от Тексас, който беше дал положителна проба за алкохол при проверка на пътната полиция (без да е извършил нарушение). Поставят му гривна, чрез която се следи местонахождението му за определен срок, естествено с отнемане на шофьорските права. В някои щати има задължителен минимален …
72-часов затвор за такова нарушение. В по-ново време по законодателен път се въвеждат устройства (ignition interlock devices), които те проверяват за алкохол преди да "запалиш мотора". Знам, че в конкретния случай убиецът с аудито не е бил пил, но това са примери за системна борба с нарушителите.
Ами няма кой да ги санкционира, понеже в България корупцията и престъпността са с протекции на ниво МВР, което напр. прикрива контрабандни канали, ескортира престъпници / А дори и органите на реда да имат добро желание и възможности, тези с високите скорости са безкултурни и морално деградирали типове, и е все тая/ Напълно е безсмислено, когато няма общество/
Как се издават книжките, е важно разбира се. Но това е малка част от проблема. Както разбираме, тоя келеш е бил вече готов шофьор със стаж когато е започнал курса. Вероятно е покривал двойно изискванията необходими да получи документ за правоуправление, та едва ли изпитната комисия може в нещо да бъде винена. Участниците в нощните гонки не са слаби шофьори, ако ги оценяваме по специфичните шофьорски умения. Те са по-умели зад волана от повечето от нас. И това не ги прави по-малко опасни. Уменията са едно, спазването на закона и реда - съвсем друго. Стига да има кой да го контролира и жестоко да санкционира такива потенциални убийци още при първите им престъпни прояви.
нищо няма да стане, в България има много примитиви и корупционери, България е най-бедна в ЕС, съдейки по БВП на човек като измерител на елементарна икономическа активност/ тук принципа на върховенстово на закона е разрушен, напр. ВСС е с изтекъл мандат, няма главен прокурор, има изпълняващ функциите на такъв, който също е с изтекъл мандат/ полицията участва в прикриване на контрабандни канали за цигари/ Близо 600 хиляди българи нито учат, нито работят/ Има тригодишно безводие в Плевен/ Половин България …
изгоря за три-четири седмици нестихващи пожари/ Всичко това е показателно и доста примитивно/ При липса на основни морални норми в обществтото, при липса на национален интерес, който формулира целите и амбициите на държавата в икономически, културен и военен аспект, липсва основа на която да се гради и нищо няма да стане/ примитивното винаги си е било примитивно/
такива като този келеш трябва веднага дабъдат бесени!
МВР как ще го спре да излети, ами той лети, трябват летящи свръхзвукови патрулки/ МВР няма отношение, отношение има примитивизма, безкултуриуето, простащината, липсата на общество и на морални норми, и най-вече липсата на върховенство на закона и правото, основополагащи за самото съществуване на ЕС/
Който е издал книжката на това недоразумение на природата трябва също да отиде в затвора. А къде са патрулите на МВР нощем по улиците ? Корупцията отне един живот.
Той може и да е боклук , но жив боклук, безработен боклук с Ауди / А човекът, доктор от спешна помощ го няма сред живите/ Античовешка измет/
"Боклук" е точно казано. И 20 години са му малко.