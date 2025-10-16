Сирийският лидер предложил на Путин разполагане на руски войски на границата с Израел

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа, който вчера бе в Москва на първото си официално посещение след встъпването си в длъжност, е потърсил подкрепата на Русия в противопоставянето на израелския натиск. Според източници на Ройтерс, сирийският лидер е планирал да обсъди с Москва смекчаване на израелските искания за разширяване на демилитаризираната зона в Южна Сирия и е възможно да е предложил предислоциране на руската военна полиция на сирийско-израелската граница. Тази мярка, според него, може да послужи като гаранция срещу евентуални израелски удари и нарушения на сирийските граници.
По време на разговорите с Владимир Путин аш-Шараа потвърди намерението си да запази всички съществуващи споразумения между Дамаск и Москва, включително споразумението за запазване на руските бази в Латакия и Тартус. "Ние уважаваме всички подписани споразумения и работим за обновяване на отношенията си", заяви сирийският президент. Путин от своя страна отбеляза, че Москва е готова да "реализира много интересни и полезни инициативи".
Кремъл потвърди, че една от ключовите теми на срещата е била съдбата на базите в Хмеймим и Тартус. Русия също така поддържа присъствие на летище Камишли, разположено близо до границите на Турция и Ирак. Министърът на външните работи Сергей Лавров по-рано отбеляза, че Дамаск е заинтересован от запазването на руски бази, които се използват за доставка на товари до Африка.
Източници на агенцията съобщиха също, че Сирия търси гаранции от Москва за ненамеса в превъоръжаването на поддръжниците на бившия президент Башар Асад и разчита на помощ за възстановяването на армията си. Посещението на Аш-Шараа в Москва има изключително чувствителен характер. Русия подкрепяше режима на Асад в продължение на много години и след свалянето му предостави на бившия президент и семейството му политическо убежище в Москва. Два сирийски източника съобщиха пред Ройтерс, че Аш-Шараа възнамерява да поиска от руската страна да предаде Асад на сирийската съдебна система. Експертите обаче смятат, че Кремъл е малко вероятно да удовлетвори това искане. Лавров по-рано заяви, че Русия е предоставила убежище на Асад 4поради заплаха за живота му4.
В допълнение към политическите въпроси, сирийският лидер се надява да извлече икономически отстъпки от Москва. Те включват възобновяване на преференциалните доставки на зърно и възстановяване на щетите от войната. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва е готова да участва във възстановяването на разрушените през годините на конфликт петролни проекти, енергийна, железопътна и друга инфраструктура в Сирия.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Тва е все едно Зеленски да предложи на Али Хаменей разполагане на ирански войски срещу руските.