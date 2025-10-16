Сирийският лидер предложил на Путин разполагане на руски войски на границата с Израел

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа, който вчера бе в Москва на първото си официално посещение след встъпването си в длъжност, е потърсил подкрепата на Русия в противопоставянето на израелския натиск. Според източници на Ройтерс, сирийският лидер е планирал да обсъди с Москва смекчаване на израелските искания за разширяване на демилитаризираната зона в Южна Сирия и е възможно да е предложил предислоциране на руската военна полиция на сирийско-израелската граница. Тази мярка, според него, може да послужи като гаранция срещу евентуални израелски удари и нарушения на сирийските граници.

По време на разговорите с Владимир Путин аш-Шараа потвърди намерението си да запази всички съществуващи споразумения между Дамаск и Москва, включително споразумението за запазване на руските бази в Латакия и Тартус. "Ние уважаваме всички подписани споразумения и работим за обновяване на отношенията си", заяви сирийският президент. Путин от своя страна отбеляза, че Москва е готова да "реализира много интересни и полезни инициативи".

Кремъл потвърди, че една от ключовите теми на срещата е била съдбата на базите в Хмеймим и Тартус. Русия също така поддържа присъствие на летище Камишли, разположено близо до границите на Турция и Ирак. Министърът на външните работи Сергей Лавров по-рано отбеляза, че Дамаск е заинтересован от запазването на руски бази, които се използват за доставка на товари до Африка.

Източници на агенцията съобщиха също, че Сирия търси гаранции от Москва за ненамеса в превъоръжаването на поддръжниците на бившия президент Башар Асад и разчита на помощ за възстановяването на армията си. Посещението на Аш-Шараа в Москва има изключително чувствителен характер. Русия подкрепяше режима на Асад в продължение на много години и след свалянето му предостави на бившия президент и семейството му политическо убежище в Москва. Два сирийски източника съобщиха пред Ройтерс, че Аш-Шараа възнамерява да поиска от руската страна да предаде Асад на сирийската съдебна система. Експертите обаче смятат, че Кремъл е малко вероятно да удовлетвори това искане. Лавров по-рано заяви, че Русия е предоставила убежище на Асад 4поради заплаха за живота му4.

В допълнение към политическите въпроси, сирийският лидер се надява да извлече икономически отстъпки от Москва. Те включват възобновяване на преференциалните доставки на зърно и възстановяване на щетите от войната. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва е готова да участва във възстановяването на разрушените през годините на конфликт петролни проекти, енергийна, железопътна и друга инфраструктура в Сирия.