Сиромахов: ИТН и тленните останки на БСП ги чака съдбата на Янев, Марешки, Симеонов и Каракачанов

"Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция", каза пред БНР вече бившият водещ на "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов.

"Той (Делян Пеевски - бел.ред.) излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win", добави Сиромахов.

Запитан мит ли е, че държавата е на Пеевски, той предложи своя версия – да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва:

По думите му по-малките общини са държани умишлено от държавата с бюджет на минимума, колкото да функционират: "И им се казва – ако искате нещо да се свърши във вашата община, трябва да кандидатствате и държавата да ви отпусне бюджет по някой проект. Обаче, казват на кмета, независимо от коя партия е, ако искаш да ти мине проектът, трябва да ни осигуриш на следващите избори еди колко си гласа. Не е проблем купуването на гласове в ромските махали. Голямото купуване на гласове минава по този начин. (…) Има срастване на мафията с държавата. Вероятно не е само Пеевски. Вероятно вътре са и други, по-малки местни играчи. И по-големи, свързани с бизнес интереси, с криминалния свят. Всичко това се е сраснало и изцяло държи хората в малките общини."

Според него социологическите проучвания в момента са несериозни, защото не знаем кои ще са играчите на следващите избори, нито кога ще са тези избори, посочи ексводещият.

"Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят", заяви Сиромахов за цената на участието на ИТН във властта.

Сиромахов напусна телевизията на лидера на "Има такъв народ" Слави Трифнов, след като разкритикува партията заради законопроекта, предвиждащ до 6 години затвор и подслушване на журналисти, който в крайна сметка беше оттеглен.

Той определи изтегления законопроект като "юридически несъстоятелен" и разказа, че научил от медиите за внасянето му и първоначално си е помислил, че ИТН не може да внесе такъв закон: "В първия момент бях в такъв шок и си казах – тук е станала някаква грешка. И си казах – много са загазили, в голяма беда са".

Според Сиромахов няма капка морал и съвест в българската политика, а състоянието на медиите е много тъжно. "Журналистите нямат достъп до политиците. Грозна лъжа е, че ще ремонтират старата сграда на Народното събрание. В новата сграда – бившия партиен дом, има завръщане към авторитарната политика, в която гражданите нямат никакво значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях", каза той.

Сиромахов добави, че основно председателите на парламентарни групи говорят пред медиите, а останалите депутати са "натискачи на бутони", които "нямат правото да се обаждат".

По думите му работа на медиите е винаги да са в опозиция. "Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово. Всичко е изтикано по сайтове, в мрежата", добави той.

Сиромахов подчерта, че "простащината на Борисов не е новина и живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател" и добави: "Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина".

"След Костов процесът на прелъстяване на журналистиката започна още по времето, когато Борисов беше главен секретар – флиртаджийски, някак си те го обикнаха, започнаха да го хвалят в медиите си не от страх, а от любов и неговият ореол беше създаден от кохорта влюбени, пърхащи около него репортери. Като премиер той вече тръгна да сее в разорана нива", каза той и добави, че през последните години вече се усеща насилие спрямо медиите, а от това поведение няма последици.

По думите му арестуването на хората вече се ползва като репресия, а не като защита на законите. "Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим на въпроса дали сме правова държава и защо никой в парламента не пищи по тази тема", каза Сиромахов.

Тази седмица мнозинството прие поправки, които предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на правителството при налично положително становище на ДАНС. По този повод Сиромахов каза:

"Кои сте вие, че да кажете кой ще купи "Лукойл" в пазарна икономика. Това не е Съветският съюз".