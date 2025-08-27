Ситуацията в Плевен: Водата няма да тръгне утре, а след няколко месеца

Държавата е впрегнала сериозен ресурс, за да реши проблема с водоподаването в Плевен. Но въпреки това режимът няма да бъде отменен в кратки срокове, а след няколко месеца. Това се разбра от думите на регионалния министър Иван Иванов в сряда.
Пак след режим качулка
Мобилизацията на институциите се случва след многобройни протести заради водния режим. През последните дни в Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и няколко села вода има за по 5-6 часа в денонощието. Недоволни от наложения режим на няколко пъти се събираха пред общината и местното ВиК и струпваха празни пластмасови бутилки около сградите.
Във вторник премиерът Росен Желязков заяви, че това е "жълт картон" за областния управител Николай Абрашев. Досега няма информация той да е освободен от поста.
В Плевен има чудовищни загуби на вода, които в някои случаи достигат и до 80%. Именно окаяното състояние на водопроводната мрежа е сочено като основна причина за режима.
Най-важното е да се осигурят средства за ремонт на градската мрежа, коментира в сряда министър Иванов. В тази връзка се водят разговори с кмета, който трябва да се откаже от финансиране на други проекти, за да бъдат насочени парите към водопреносната мрежа.
"Около 300 литра в секунда са необходими, за да се възстанови цялостното водоподаване. Искам да направя една аналогия, за да разберете колко е сериозно положението, когато имаме такива загуби на вода. За Плевен към момента постъпват около 850 литра в секунда, както от водопровода "Черни осъм", така и от сондажите. И тази вода не достига. За сравнение – град Русе, който е с аналогичен брой население, се захранва с 350 литра в секунда при рехабилитирана мрежа", заяви регионалният министър.
По думите му до ситуацията в Плевен се стигнало заради "четирите години политическо безвремие", любимо на управляващите оправдание.
Мерки, мерки
Има три категории мерки – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още Иванов. Към момента държавата се е фокусирала върху първата категория, за да се намерят пари за ремонт.
Дори това да се случи обаче ще минат месеци преди да има какъвто и да е ефект. Практиката е показала, че такива ремонти може да се проточат и с години.
"Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне в следващите месеци", обобщи Иванов.
Иска ти се, но няколко милиона българи се измъкнаха и вече погледнато отвън положението е смешно и жалко.
Случаят с безводието на Плевен е Актуален вече повече от 12 години. Вината не е в липса на дъждове, а в лошото стопанисване на водопреносната мрежа. Там дружествата ВиК са със загуби по мрежата до 85%. За това е виновно само УПРАВЛЕНИЕТО И УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ.
И няма разлика между тези управлявали 12 месеца и тези с 6 месеца. Никой от тях не е промълвил дума за проблема, нито е дал поне решение за поправянето му. Най вече 16 годишното непрекъснато управление на Борисов, който сега се прави на …
вода ненапита и хвърля вината върху предишните правителства!
А казването и решението не изисква повече от 1 час. Така че ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ 1989 Г НАСАМ СА МАСКАРИ!
Те само са крадели и разграждали България, без да забият нито един градивен пирон в снагата и.
Иска ми се тези форумни дейци тук , антибългари по природа, които се радват на страданието на плевенчани, да ги сполети същата беда.
Горките хора
Така като гледам най-вероятно ще се окаже, че безводието в Плевен е по вина на новия кмет. На Варна. Бл. Коцев. И това е била истинската причина да го арестуват, само че тогава още не са го знаели. Оправиха ни.
Сигурно ще плъзнат и болести , ако вече не са плъзнали. Те няма как да живеят като нормални хора. Това е невъзможно без вода.
След толкова години ГЕРБ какво очаквате? Изписват се ремонти без да е пипнато нищо, или цените са завишени двойно и тройно и затова не стигат парите. Сега пак обяснения че някой друг им е ср@л в гащите.
В света няма животни , които да живет без вода. Има някои , които издържат дълго без вода, като камилите, които най много издържат два месеца без вода. Три месеца. Ще оставят сънародниците се без вода . Автичовешка измет.