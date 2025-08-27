Ситуацията в Плевен: Водата няма да тръгне утре, а след няколко месеца

Държавата е впрегнала сериозен ресурс, за да реши проблема с водоподаването в Плевен. Но въпреки това режимът няма да бъде отменен в кратки срокове, а след няколко месеца. Това се разбра от думите на регионалния министър Иван Иванов в сряда.

Пак след режим качулка

Мобилизацията на институциите се случва след многобройни протести заради водния режим. През последните дни в Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и няколко села вода има за по 5-6 часа в денонощието. Недоволни от наложения режим на няколко пъти се събираха пред общината и местното ВиК и струпваха празни пластмасови бутилки около сградите.

Във вторник премиерът Росен Желязков заяви, че това е "жълт картон" за областния управител Николай Абрашев. Досега няма информация той да е освободен от поста.

В Плевен има чудовищни загуби на вода, които в някои случаи достигат и до 80%. Именно окаяното състояние на водопроводната мрежа е сочено като основна причина за режима.

Най-важното е да се осигурят средства за ремонт на градската мрежа, коментира в сряда министър Иванов. В тази връзка се водят разговори с кмета, който трябва да се откаже от финансиране на други проекти, за да бъдат насочени парите към водопреносната мрежа.

"Около 300 литра в секунда са необходими, за да се възстанови цялостното водоподаване. Искам да направя една аналогия, за да разберете колко е сериозно положението, когато имаме такива загуби на вода. За Плевен към момента постъпват около 850 литра в секунда, както от водопровода "Черни осъм", така и от сондажите. И тази вода не достига. За сравнение – град Русе, който е с аналогичен брой население, се захранва с 350 литра в секунда при рехабилитирана мрежа", заяви регионалният министър.

По думите му до ситуацията в Плевен се стигнало заради "четирите години политическо безвремие", любимо на управляващите оправдание.

Мерки, мерки

Има три категории мерки – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още Иванов. Към момента държавата се е фокусирала върху първата категория, за да се намерят пари за ремонт.

Дори това да се случи обаче ще минат месеци преди да има какъвто и да е ефект. Практиката е показала, че такива ремонти може да се проточат и с години.

"Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне в следващите месеци", обобщи Иванов.