Сийка Кацарова оглави Европейската СПА асоциация

Българка поема Европейската СПА асоциация. Д-р Сийка Кацарова, която е председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, бе избрана за президент на европейската организация (ESPA).
"Българският здравен туризъм официално зае върхова позиция в Европа! По време на годишния конгрес в Хаапсалу, Естония, д-р Сийка Кацарова, председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм, беше избрана за Президент на Европейската СПА Асоциация (ESPA)", съобщиха официално в сряда от БСБСПА.
За първи път в 30-годишната история на ESPA български експерт оглавява асоциацията, която представлява елита на балнео, СПА и уелнес дестинациите от над 20 държави на континента. Изборът на д-р Кацарова е категорично признание за България като лидер в областта на природните лечебни ресурси и медицинския СПА, добавят от БСБСПА.
От съюза добавят, че д-р Кацарова поема ръководството в исторически момент, в който фокусът на Европа се измества към превенцията и устойчивото здраве.
Приоритетите
Ясни са и приоритетите, които ще отстоява в мандата си Кацарова.
Водещ, сред тях, е позициониране на ESPA като ключов неправителствен партньор на ЕК в областта на здравеопазването (превенция, профилактика и рехабилитация) и в областта на туризма – чрез активно и резултатно сътрудничество с отделите, свързани със здравеопазването, регионалното развитие, селските райони, транспорта и туризма.
Второ, увеличаване на ролята на ESPA в европейското финансиране: Активно изграждане на по-целенасочена структура за участие в тръжни процедури и проекти на ЕС, включително съвместни инициативи за членовете.
Трето, задълбочаване на партньорствата с научните, здравните, туристическите и финансовите сектори, в унисон с Европейския зелен пакт (EU Green Deal), Европейския здравен съюз (Health Union) и Икономиката на благосъстоянието (Wellbeing Economy).
И още: продължаване на укрепването на позицията на ESPA в здравната и туристическата политика на ЕС, особено по отношение на превантивните грижи, психичното здраве, онкологичните заболявания и новата инициатива за сърдечно-съдови заболявания, както и трансграничното здравеопазване.
Не на последно място, акцент е и разработване на стратегически партньорства с инвеститори за научни изследвания и образователни институции, а също и повишаване на видимостта на работата на лекарите-физиотерапевти и укрепване на значимостта на тази професия.
Размах
В приоритетите на Кацарова са партньорства с нови развиващи се пазари (Саудитска Арабия, Китай, Южна Америка и др.) с цел сътрудничество с членовете на ESPA в областта на дълголетието, като се фокусира върху важната роля на европейската здравна дестинация и ефективността на европейската СПА медицина за населението на света.
"Поемането на лидерството в здравния туризъм на Европа от д-р Сийка Кацарова е мощен сигнал, който поставя България на ключова позиция във формирането на европейската политика в сектора", добавят от БСБСПА.
Кандидатурата на д-р Сийка Кацарова бе подкрепена от министърът на туризма на Република България Мирослав Боршош, който в специално писмо до Европейската СПА Асоциация изразява своето мнение, че нейното лидерство, експертиза и визия ще гарантират, че ESPA ще продължи да процъфтява и да остане в челните редици на иновациите и високите постижения в здравния туризъм в Европа.
По случай 30-годишния юбилей на Европейската СПА Асоциация, българският комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейската комисия Екатерина Захариева отбелязва в поздравителен адрес, че достигането на три десетилетия лидерство в насърчаването на превантивното здравеопазване, устойчивия туризъм и уелнеса, отговарящ на климатичните промени, е изключително постижение.
"В момент, когато Европа търси решения за демографските промени, предизвикателствата пред общественото здраве и енергийния преход, сектор здравен туризъм служи като ярък пример за това как традицията и иновациите могат да работят ръка за ръка", се посочва в него.
