Скандал с Инициативния комитет на Йотова. Георги Тошев отрече да е част от него

Зрее скандал около обявения привечер във вторник Инициативен комитет, който издига за кандидат-президентска двойка настоящия държавен глава Илияна Йотова и като кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев. Броени часове, след като бе обявен пълният списък на хората, издигащи тези кандидати, дългогодишният журналист и редактор Георги Тошев обяви, че не е част от него.

Журналистът посочи, че е получил покана от два инициативни комитета, съответно на двама кандидати за президент, но не е част от нито един.

"Във връзка с разпространената информация, че съм член на инициативен комитет, бих искал да внеса яснота. Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат-президентите. Оценявам смелостта им да поемат отговорността и да се кандидатират за този висок пост! Едно от изискванията, за да бъда официално включен в комитет, е да присъствам в списъка, е регистрация с личен документ. Не съм се регистрирал в нито един комитет", написа във фейсбук Тошев.

В своя пост Тошев добавя: "Ще подкрепя моя кандидат, на който имам най-голямо доверие. Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК. Пожелавам успех на кандидатите!".

Както Mediapool писа по-рано зад Йотова застанаха евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, лидерът на БСП Крум Зарков, професорът и полярен изследовател Христо Пимпирев, както и естрадната прима Лили Иванова.

Свързваните с ГЕРБ хора не се изчерпват с Емил Радев. Сред подкрепящите Йотова е дългогодишният бивш депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов.

В Инициативния комитет са и спортистите-депутати от "Прогресивна България" Владимир Николов, Йордан Йовчев, Ивет Горанова. В него влизат и настоящата председателка на федерацията на художествена гимнастика Илиана Раева.

А също и бившата такава - Мария Гигова, бившият баскетболист и бивш служебен министър на спорта Георги Глушков, баскетболният треньор Константин Папазов, бившият футболист Емил Спасов. Част от тях като Илиана Раева, Константин Папазов, Емил Спасов и Владимир Николов имат връзка и с "Левски".

В комитета са и журналистите Валерия Велева, Ирина Цонева, Кристина Патрашкова, Недяко Йорданов, Севда Шишманова, Тома Томов, Явор Дачков и т.н.

В инициативния комитет са и бившата волейболистка Ева Янева, както и дългогодишното либеро на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров. Заедно с него зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев застава и съпругата му - актрисата и бивша тв водещ Ралица Паскалева. В него са и гравитиращите около президента (2002- 2013 година) Георги Първанов Мариана Попова и съпругът ѝ Веселин Плачков, както и самият Първанов.

Освен настоящият лидер на БСП Крум Зарков, в комитета влизат и други лица на партията като Атанас Мерджанов, Михаил Миков и Нона Йотова.

Сред членовете на комитета има и лица от обявилата предварително подкрепа за Йотова партия ВМРО, включително и дългогодишният лидер на формацията Красимир Каракачанов.