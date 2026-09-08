Скандал с Инициативния комитет на Йотова. Георги Тошев отрече да е част от него

Зрее скандал около обявения привечер във вторник Инициативен комитет, който издига за кандидат-президентска двойка настоящия държавен глава Илияна Йотова и като кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев. Броени часове, след като бе обявен пълният списък на хората, издигащи тези кандидати, дългогодишният журналист и редактор Георги Тошев обяви, че не е част от него.
Журналистът посочи, че е получил покана от два инициативни комитета, съответно на двама кандидати за президент, но не е част от нито един.
"Във връзка с разпространената информация, че съм член на инициативен комитет, бих искал да внеса яснота. Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат-президентите. Оценявам смелостта им да поемат отговорността и да се кандидатират за този висок пост! Едно от изискванията, за да бъда официално включен в комитет, е да присъствам в списъка, е регистрация с личен документ. Не съм се регистрирал в нито един комитет", написа във фейсбук Тошев.
В своя пост Тошев добавя: "Ще подкрепя моя кандидат, на който имам най-голямо доверие. Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК. Пожелавам успех на кандидатите!".
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Както Mediapool писа по-рано зад Йотова застанаха евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, лидерът на БСП Крум Зарков, професорът и полярен изследовател Христо Пимпирев, както и естрадната прима Лили Иванова.
Свързваните с ГЕРБ хора не се изчерпват с Емил Радев. Сред подкрепящите Йотова е дългогодишният бивш депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов.
В Инициативния комитет са и спортистите-депутати от "Прогресивна България" Владимир Николов, Йордан Йовчев, Ивет Горанова. В него влизат и настоящата председателка на федерацията на художествена гимнастика Илиана Раева.
А също и бившата такава - Мария Гигова, бившият баскетболист и бивш служебен министър на спорта Георги Глушков, баскетболният треньор Константин Папазов, бившият футболист Емил Спасов. Част от тях като Илиана Раева, Константин Папазов, Емил Спасов и Владимир Николов имат връзка и с "Левски".
В комитета са и журналистите Валерия Велева, Ирина Цонева, Кристина Патрашкова, Недяко Йорданов, Севда Шишманова, Тома Томов, Явор Дачков и т.н.
В инициативния комитет са и бившата волейболистка Ева Янева, както и дългогодишното либеро на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров. Заедно с него зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев застава и съпругата му - актрисата и бивша тв водещ Ралица Паскалева. В него са и гравитиращите около президента (2002- 2013 година) Георги Първанов Мариана Попова и съпругът ѝ Веселин Плачков, както и самият Първанов.
Освен настоящият лидер на БСП Крум Зарков, в комитета влизат и други лица на партията като Атанас Мерджанов, Михаил Миков и Нона Йотова.
Сред членовете на комитета има и лица от обявилата предварително подкрепа за Йотова партия ВМРО, включително и дългогодишният лидер на формацията Красимир Каракачанов.
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38 коментара
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Наблегни, моля ти се на това "прост милиционер". Герберите като не виждат техен кандидат ама чуят, че има милиционер като едното нищо ще гласуват за него. А и бая народ от БСП може да приобщиш - те партийните велможи не ги познават, ама милиционери знаят бол.
Като родата на Васко Маслото, кмет на София, издигнат от ПП ДБ, нали?
Щото Гюро и милиционера ги избраха на първични избори, нали?! Хич не ги натресоха отгоре и хич не са с инициативен комитет..
Къде го? Известен на кого?!
"Инициативен комитет" бабините им трънкини... Кога в България политическият процес е вървял от долу нагоре? Та и сега - пробутват ни йотовицата като нещо истинско, "тръгнало от хората" и после всички гласуват за поредния спуснат отгоре шеф.
Може и да няма други, които са включени без тяхно знание. Но със сигурност има мнозина, които не са знаели кои са другите. Така, че е напълно възможно някой по-гнуслив да побегне.
Теодоси е човек с име и биография. Не може да гласува или подкрепя един анонимник и един прост милиционер. Къде са ви първичните избори , които обещахте на хората?! Като дойде време за президентски избори, за жълтопитекус паветникус иде време за прочутата фраза на Черномирдин " Хотели как то лучше, получилась как всегда" Гюро ще се нареди до Неделчо и Лозаня. А на вас ви се чудя на акъла, що за стадо сте?! Нямам идея ако Баце издигне магаре, дали герберите ще гласуват за него, но за жълтопаветната секта нямам никакво съмнение.
Инициативният комитет на Гюров-Кандев в общи линии е известен още откакто обявиха кандидатурата си - както и трябва да бъде. Излагацията на Йотова е пълна - веднъж с вицето, втори път с мухлясълия комитет и накрая с фалшивите вписвания в него. А най-голямата тепърва предстои. Дано ѝ останат сили да предаде длъжността на Гюров.
Щатни служители на Държавна сигурност, сътрудници на същата и с артисти от хранилката на БКП.
Предполага се, че тези, които издигат Йотова за президент проявяват инициативата за това, затова и се наричат "инициативен комитет". Георги Тошев инициатива за това не е проявил, но са го включили в този комитет. Излиза, че инициативата Йотова да е президент не идва от комитета, а от този, който е писал поканите.