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Скандалният Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

1 коментар
Тръмп и Инфантино, сн. БГНЕС
Президентът на Международната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино ще се кандидатира отново за позицията въпреки противопоставянето от страна на някои членуващи федерации заради проваления план за продажба на дял от турнирите под егидата на организацията на частни инвеститори, съобщи Ройтерс.
 
Инфантино, който вече беше загатнал, че ще се бори за четвъртия си мандат през март следващата година, беше призован от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и от конфедерацията на Северна и Централна Америка - КОНКАКАФ, да подаде оставка още през юли, когато планът му срещна сериозен отпор.
 

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56-годишният швейцарец обаче запази подкрепата на африканската (АФКОН) и южноамериканската (КОНМЕБОЛ) организация.
 
"Президентът на ФИФА съобщи през април, че ще се кандидатира повторно през 2027 година. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще участва в изборите", написаха в изявление от ФИФА.
 
Информацията от ФИФА идва, след като вчера Джани Инфантино отказа да коментира бъдещето си по време на появата си на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице, Полша.

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ФИФА Инфантино
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1 коментар

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  1. anton nikolov
    #1

    С подкрепата на дядо Кретен провалът му е сигурен.

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