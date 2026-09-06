Скандалният Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на Международната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино ще се кандидатира отново за позицията въпреки противопоставянето от страна на някои членуващи федерации заради проваления план за продажба на дял от турнирите под егидата на организацията на частни инвеститори, съобщи Ройтерс.
Инфантино, който вече беше загатнал, че ще се бори за четвъртия си мандат през март следващата година, беше призован от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и от конфедерацията на Северна и Централна Америка - КОНКАКАФ, да подаде оставка още през юли, когато планът му срещна сериозен отпор.
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