"Skibidi", "delulu" и "tradwife" са сред новите думи, добавени в Кеймбриджкия речник

"Skibidi", "tradwife" и "delulu" са сред новите думи, включени тази година в Кеймбриджкия речник (Cambridge Dictionary) – избор, който потвърждава нарастващото влияние на TikTok поколението върху английския език.

Онези, които смятаха, че подобни интернет-неологизми са временна мода, ще трябва да свикнат с тях. Съставителите на речника твърдят, че те остават за постоянно, пише в. "Гардиан".

"Интернет културата променя английския език и този процес е изключително любопитен за наблюдение и документиране в речника", обяснява ръководителят на лексикалната програма на Cambridge Dictionary Колин МакИнтош. "Не всеки ден виждаме думи като 'skibidi' и 'delulu' да влизат в речника. Добавяме нови термини само ако сме убедени, че ще се задържат."



По-възрастните поколения и онези, които не са в TikTok, ще трябва да свикнат с думи като "skibidi". Децата често я използват, за да придадат акцент на изказванията си. Популярността ѝ идва от "Skibidi Toilet" – вайръл анимационно видео, започнало в YouTube, в което човешки глави изскачат от тоалетни чинии.

Cambridge Dictionary определя "skibidi" като "дума, която може да има различни значения като 'готино' или 'лошо', или пък да се използва без реален смисъл, на шега". Пример за употребата ѝ е: "What the skibidi are you doing?" ("Какво по skibidi правиш?").

Хората, родени преди поколение Алфа, често приемат употребата на думата с отчаяние. Американският писател и артист Лий Ескобедо написа по-рано тази година в "Гардиан": "Skibidi brainrot обобщава едно поколение, което е свободно в иронията, но гладно за смисъл. Този тип хиперхаотични медии са едновременно развлечение и фонова житейска философия за млади мъже, израснали онлайн. Умовете им нормализират шегата като форма на изразяване."

Феноменът "tradwife", който датира поне от 2020 г., също среща сериозна критика. Той описва социално консервативни инфлуенсърки, които възхваляват ролята си да се грижат за съпрузите, децата и дома, и публикуват съдържание по темата в TikTok, Instagram и YouTube. Според речника, tradwife е "особено жена, която споделя в социалните мрежи".

"Delulu", съкратено от delusional ("заблуден"), е по-малко спорна дума, но се свързва с епохата на постистината, в която личните убеждения са по-важни от реалността. В Cambridge Dictionary тя е дефинирана като "вярване в неща, които не са истински или реални, обикновено защото си избирал да го правиш".

Терминът "delulu" се появява преди повече от 10 години като обида към обсесивни фенове на K-pop, които вярвали, че ще имат връзка със своите идоли. По-късно от него се ражда фразата "delulu is the solulu" – израз, свързан с проявата на желания, която е гледана милиарди пъти в TikTok. Вариацията "delulu with no solulu" пък беше използвана по-рано тази година от премиера на Австралия, Антъни Албанезе, за да атакува опонентите си в парламента.

"Broligarchy" – термин за лидерите в технологичната индустрия, на чиито платформи се разпространяват много от тези нови думи, също намира място в речника.

"Broligarchy" се получава от сливане на "bro" и "oligarchy". Речникът го определя като "малка група мъже, особено свързани или собственици на технологични компании, които са изключително богати и влиятелни и които имат или желаят политическо влияние".

Други нови термини включват "mouse jiggler" – устройство или софтуер, появили се след ковид-пандемията, които създават впечатление, че работите, дори когато не го правите.

А изразът "work spouse" вече се използва за обозначаване на колегиални взаимоотношения, при които двама души си помагат и се доверяват един на друг.