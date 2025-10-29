Скокът на осигуровките с 2% скандализира опозицията

Опозицията в парламента определи като "скандален" готвеният скок на пенсионните осигуровки в първия стълб с 2 процентни пункта. Според депутатите "Продължаваме промяната – Демократична България" вдигането на данъчно-осигурителната тежест не решава нито един проблем освен да осигурява пари на "прасето-касичка".

Според разпространения неофициално проектобюджет на Държавното обществено осигуряване пенсионните осигуровки за НОИ се вдигат от 19.8% на 21.8% (съответно от 14.8% на 16.8% за родените след 31.12.1959 г.) още от 1 януари 2026 г., като цялото повишение ще отиде за първия стълб вместо за втория, в който задължително се осигуряват родените след 1959 г. Това, заедно с покачването на осигурителния доход, ще доведе до ръст на приходите от осигуровки с приблизително 2.2 млрд. лв., сочат данните.

При средна работна заплата в страната от 2547 лв. към юни 2025 г. допълнителният разход за работника би бил около 22 лв. на месец, а за работодателя – около 29 лв.

"Взимат се едни пари допълнително от пенсионните вноски - около 2 млрд., взимат се едни допълнителни средства, които се получават в НЗОК, вдигат се данъци и осигуровките на всички български граждани, замразяват се социални програма и всичко това е защо – защото текущото ниво на доходи със старото ниво на кражби, които те върнаха, не им излизат 3-те процента (дефицит, б. р.)", заяви председателят на ПП Асен Василев. По негови данни скокът на осигуровките означава, че от фирмите и гражданите ще се изземат допълнително по около 600 лв. на година, срещу което увеличението на пенсиите ще е както досега – по швейцарското правило, т. е. с около 7-8% от 1 юли 2026 г.

Той не е сигурен, че властта ще "има очи" пред обществото да публикува и официално такъв бюджет. "Предстои да видим държавния бюджет, там съм сигурен, че за "прасето касичка" ще има едни много големи пари", каза още председателят на ПП.

Според Асен Василев е скандално и това, че се замразяват майчинските, много социални плащания и че минималната работна заплата догодина ще е 605 евро вместо 620 евро, колкото трябваше да бъде според автоматичния механизъм в Кодекса на труда. "Бръкнали са в джоба на хората на минимални работни заплата. Всеки месец от тези хора ще вземат по едни 30 лева. Дотам са го докарали", обясни още Асен Василев.

Той разкритикува, че с този бюджет, който той обяви за "пасквил", се е съгласил и социалният министър Борислав Гуцанов, което значело, че БСП са се присъединили към "кочината на голямото "Д".

"Демократична България" също разкритикува проектобюджета на НОИ.

"Левичарската власт предлага увеличение на пенсионните осигуровки с 10%. Така всяко семейство с двама работещи със средна за страната заплата ще плаща по 100 лева повече", заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров и подчерта, че това предложение на управляващите за Бюджет 2026 е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам. То ще доведе до увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа, намаляване на икономическата активност.

"Ние предупредихме, че или трябва да има мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки и това вече се случва", каза Димитров. И напомни за внесените от ПП-ДБ десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Сред тях са търговете за обществени поръчки от болниците, когато ползват публичен ресурс, уведомяването на пациентите за извършени спрямо тях здравни услуги, за да се избегне източването на здравната каса чрез фиктивни такива, ревизия на ТЕЛК-овете, държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно освобождаване на наетите пенсионери, както и да не се харчат налетите в ББР и БЕХ 5.5 млрд. лв. По думите на икономиста, с такива и много други мерки могат да се спестят милиарди, но те не са възприети от управляващите, а на свой ред правителството не е дало нито едно предложение за намаляване на разходите.

Запитан за идеята на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, депутатът отговори, че то ще доведе до повече сива икономика и по-малко приходи в бюджета. "Плоският данък трябва да бъде запазен на всяка цена. Той даде много добри резултати още с въвеждането му, когато данъчните приходи се увеличиха", каза Мартин Димитров.