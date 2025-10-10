Скоро Украйна може да получи средства от замразените руски активи

Европейските лидери скоро могат да предоставят на Украйна финансова помощ от замразените руски активи. В петък лидерите на Великобритания, Франция и Германия съобщиха, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс.

В изявление на германското правителство лидерите на трите страни заявяват, че ще сторят това в сътрудничество със Съединените щати.

"Готови сме да работим, по координиран начин, за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, се казва в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, цитирано от БТА.

Тримата лидери също така приветстват споразумението за прекратяване на огъня в Газа и обещават да възобновят доставките на хуманитарна помощ веднага щом то влезе в сила.