Сладоледите с кауза, които разказват истории

Сладоледът може да бъде много повече от просто студен десерт. Оказва се, че той може да носи послание, да защитава социални каузи и да разказва истории за страната, природата и хората. Това е философията на Gelato & Latte (биоферма "Розино"), която превръща занаятчийския сладолед в израз на устойчивост, креативност и връзка с българската природа.

Албина Ясинская е дипломиран агроном и магистър по биоземеделие от Аграрния университет в Пловдив. Тя е и сертифициран преподавател в Carpigiani Gelato University, което е единственият университет за занаятчийски сладолед в света.

Нейната биоферма "Розино", създадена през 2012 година, се превръща в един от примерите за устойчиво земеделие в България.

Началото е положено с една крава и двойка биволи. Днес фермата отглежда над 150 крави Джерсей и над 70 биволи Българска Мурра, а суровините са изцяло под контрола на екипа. Животните са специално селектирани за производство на мляко, от което се произвежда сладоледът.

"Цялата суровина е под нашия пълен контрол. Тази философия за контрол върху целия процес – от фермата до лъжицата – позволява на Gelato & Latte да създава най-чистото джелато. Това ни дава свобода за експерименти с уникални вкусове", разказва Албина пред Mediapool.

Gelato & Latte не просто прави сладолед, а създава вкусове, които отразяват промяната на сезоните, защитават каузи и българската природа. Такъв е случаят с "Атила". Сладоледът с това иначе враждебно име през 2021 година влиза в Световното наследство на сладоледа сред 10-те най-добри сладоледи в света.

"Всички съставки за този сладолед бяха набрани около стария римски път, който минава през Стара планина, по който Атила е стигнал до Рим. Биволите бяха пасли там, боровинките ги набрахме около пътя. Сладоледът символизира не само българските суровини, но беше и декориран с едни зелени листенца от бял шоколад, който беше оцветен с куркума и спирулина, за да се покаже биоразнообразието на България", споделя Албина.

Сладоледът "Атила" символизира природата и културното наследство, което България притежава и трябва да запази за поколенията.

"Дали нашите деца ще ядат дивата горска боровинка, дали ще ходят под сенките на тези големи стари дървета – от нас зависи, и то сега. Целта ни бе да представим България и да кажем, че трябва да сме отговорни по опазването на нашата природа и култура," казва собственичката на фермата.

Тя допълва: "На чужденците прави голямо впечатление колко зелена е България. Ние трябва да предадем това послание, за да опазим тази зеленина и за следващите поколения.“

Сладолед с мисия

Друг впечатляващ вкус, създаден от Албина, е "Fly Sopot", посветен на Световния шампионат по парапланеризъм'2024, който се проведе в Сопот.

"Идеята беше сладоледът да придобие вкуса и цвета на свежия планински въздух над града,“ споделя тя. Резултатът е бледосиньо сорбе с фин аромат и вкус на билки и гора, което улавя усещането за полет над Стара планина. "Когато летиш, усещаш аромата на тези билки, на гората. Ние направихме такъв сладолед – и той се хареса наистина много."

Едно от уникалните неща, които прави Gelato & Latte, е да свързва правенето на сладолед с обществените каузи. "Сладоледът може да стане послание, може да стане кауза", обяснява Албина.

Пример за това е сладоледът "Атлантически герои", посветен на баща и син – двама българи, прекосили Атлантическия океан с лодка с гребла. Той е с вкус на шоколад, синьо желе с вълни и сребърен прах. Този сладолед отразява тяхното невероятно приключение в океана.

Друг вкус – "Hello Space" – подкрепя кауза на Атлантическия клуб. Сред каузите е и инициативата "Хиляда фунийки – хиляда усмивки", която зарадва деца от домове с безплатен сладолед. Сладолед с магарешко мляко пък цели да привлече вниманието към факта, че магаретата изчезват от българските села.

"През сладоледа ние показваме различни храни, различни възможности. Така защитаваме различни социални каузи", казва Албина.

България като вдъхновение

България, с нейното богато биоразнообразие, е в основата на философията на Gelato & Latte.

„Сладоледът символизира ценността, която имаме сега и която трябва да запазим за поколенията. Дали нашите деца ще ядат дивата горска боровинка, дали ще ходят под сенките на големите дървета – от нас зависи,“ казва Албина.

Използвайки местни суровини и занаятчийски методи, нейната цел е да остане „една-две крачки пред индустрията“. Но тази философия води и до успехи на световната сцена.

Gelato & Latte печели много пъти международно признание с участия в конкурси, където сладоледът се приготвя пред жури и публика, а качеството му се оценява след 24 часа. „Има конкурси, които те оценяват след едно денонощие – 24 часа. Тогава се вижда дали текстурата, вкусът и визията са както си доказал в първия ден,“ обяснява Албина.

Сред наградите са отличия за шоколадов сладолед, сладоледа „Атила“ и сладолед с вкус на българска роза.

Албина казва, че занаятчийският сладолед е "кулинарно пътешествие". В София клиентите вече търсят нестандартни вкусове (например с уме – японска слива), а за специални случаи тя е създавала дори сладолед със соев сос в колаборация с Kikkoman.

"Това е уникален сладолед. Хората, които го опитаха, не можаха да повярват, че е със соев сос,“ споделя тя. Извън столицата обаче предпочитанията остават по-традиционни – ванилия, шоколад, ягода.

Сладоледът на Gelato & Latte е сервиран на температура между -12 и -13°C, за да разкрие пълния си вкус, за разлика от индустриалния, който е по-твърд и с повече въздух

"Джелатото е невъзможно да се продава в магазина. То става много твърдо и не може да отвори всички аромати,“ обяснява Албина и допълва: "Ние заявихме, че сладоледът може да бъде крафт – истински крафт. Че можем да измислим всякакъв вкус и да го предложим.“