Слагай взрива и НЕ бягай: Иновативният добив в "Челопеч"

Тежка 90 тона машина се движи върху зареден за взривяване участък в рудник. Няма кабели, само "спящи детонатори", които чакат да получат радиосигнал от няколко километра разстояние в уреченото време, за да раздробят рудата така, че да се извози бързо, лесно и ефективно.

Да, това е възможно в рудника на "Дънди Прешъс Металс Челопеч ". От февруари тази година там използват безжична система, която е единствената в света, за взривяване. Системата покрива най-високите стандарти за безопасност в индустрията SIL 3 (Safety Integrity Level 3) по оценка на TÜV Rheinland, което гарантира, че във всеки един момент тя е безопасна въз основа на многофакторната си степен на защита.

"Това означава, че възможността за грешка е едно на минус десета степен – тоест е почти невъзможно нещо да се обърка", обяснява Соня Юрукова, търговски директор на фирмата "Орика", с която "Дънди" е изградила екип за взривяването по новия, далеч по-ефикасен начин.

Така България е първата в Югоизточна и едва третата държава в Европа, заедно с Ирландия и Финландия, където се използва най-иновативният и най-безопасен начин за извършване на взривни работи.

Началото на предизвикателството

Общото приключение започва, когато през април 2024 година добивната компания кани "Орика" да се включи в "предизвикателство на доставчика" и да предложи начини за повишаване на ефективността на добивните работи чрез промяна на взривните дейности и подобряване на безопасността.

"Безопасността е първата и основна ценност в компанията", заявява Николай Симонски, оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Челопеч".

Така през юли 2024 г. двете дружества започват работа по внедряването на системата WebGen 200. Извършен е тежък одит на местата, където да се използва безжичното взривяване и е решено това да става в най-сложните участъци. Тъй като за иницииране на детонатора са нужни нискочестотни радиосигнали, които не трябва да влияят на работата на останалите машини в рудника, се е наложило получаването на разрешение за ползването на тези честоти от Комисията за регулиране на съобщенията, разказва Юрукова.

Били разгледани шест варианта за прилагане на системата, преди да се избере най-подходящият за нуждите на компанията за добив на медно-златни руди.

Компонентите на системата - от два континента и Русе

Последвало организирането на доставките за компонентите на системата от три континента. Електронният детонатор идва от Канада. Български е бустерът – това е възпламенителят, който усилва първоначалният детонационен импулс за взривяването на скалата. Той се произвежда в русенския оръжеен завод "Дунарит". "Имаме още двама доставчика на такива бустери, но в Европа и Африка се използва българският", разказва Юрукова, чиято фирма през миналата година е направила 7500 безжични и напълно безопасни взривявания на пет континента.

Програматорът на системата се изработва в Швеция, а пластмасовите компоненти идват от Австралия. Партньорите много бързо осигуряват всичко, обучава се персоналът , идентифицирано е къде ще се използва WebGen и първото взривяване става през февруари 2025 година – далеч по-скоростно от обичайните година, година и половина за внедряването на системата.

По-сигурно

Образно казано предавателят, който трябва да приеме детонационния сигнал, се зарежда в сондаж с основното взривно емулсионно вещество и може да "спи" 30 дни. Ако в този период не получи изключително криптиран сигнал за "събуждане", системата се самоизключва и става неизползваема. От "Орикa" предвиждат увеличаване на "спящия период" на 40 дни, което ще позволи допълнителна гъвкавост на добивните дейности.

"Новата система намалява и почти изключва работата на миньорите на ръба на камерата - "веждата", където са съсредоточени най-големите напрежения на скалата и там е най-вероятно тя да се обруши", обяснява Симонски. "Зареждането веднъж месечно избягва нуждата всеки ден да се пращат хора. Времето в неблагоприятна среда е силно редуцирано", допълва той.

След като се набележат местата за взривяване се зарежда безжичната система и "вместо да палиш фитила и да бягаш, проверяваш всичко през лаптопа, и осъществяваш подземното взривяване от СМАРТ центъра на повърхността от синя кутия с червено копче и го натискаш", обяснява оперативният директор на "Челопеч".

Безоловни детонатори

Не че някой днес използва в рудника палене на фитил, де, какъвто е най-старият познат начин за добив на полезни изкопаеми. Но все още в рудника основно действа предишният метод с неелектрически детонатори, а новата система е за специализираните и сложни случаи.

Важно е, че "ДПМ" използва единствено безоловни детонатори, които щадят околната среда. Компанията взривява годишно около 120-130 хил. детонатора, с което не замърсяват природата.

Симонски казва, че предизвикателство е било как хората в рудника ще приемат новата система, "защото все пак един участък от рудника е зареден с експлозиви, а се работи в него". "Очаквах недоверие към новата система от страна на взривното звено, в което работят около 30 души, на смени от 4-5 души, но те го приеха изключително добре", допълва той.

Посочва, че безжичният начин за разкриване на рудата е много по-ефикасен от този с кабелите и води до допълнителни финансови ползи за компанията. Какви са ползите зависи от геометрията на камерата и качествените характеристики на рудата в нея.

Намалени загуби, повишена производителност

Соня Юрукова цитира анализи на "Орика", според които загубите на руда намаляват с пет процента, производителността при извозване на рудата се повишава с 30 процента, също с толкова се намалява подготовката на минните галерии за взривяване.

"Това означава по-малък разход за подготовка и оптимизиране на извозните дейности от добивните камери", обяснява Симонски. Той дава пример, че ако средно в рудника се возят на ден по 1250 тона руда от камера, при взривяване по иновативния начин се постигат средно по 1500 тона от камера. "Намалява се времето за изземване, защото обикновено това са вторични камери - пред вече запълнени, и не се налага 40 дни да стяга циментът в предишната камера, а се зарежда взрива и се активира, когато трябва", допълва той.

Това дава възможност на добивната компания да вложи в други свои процеси освободеното работно време.

"Системата подобрява гъвкавостта на работа в рудника , подобрява се амортизацията на оборудването. По-малко пробивни и взривни дейности, по-малко използвани експлозиви и по-малко извозване на рудата. Досега нямаме клиент, който да се отказал от услугата ни, макар че тя е доста скъпа", обяснява предимствата и Юрукова.

Любопитен момент от сътрудничеството на двете дружества е, че първоначалната инвестиция я прави доставчикът на услугата, осигурявайки оборудването и материалите, а ползвателят плаща оперативните разходи.