Слънчеви коли започват 3000-километрово състезание в австралийската пустош

Тридесет и четири слънчеви автомобили от 17 държави започват в неделя изтощително 3000-километрово състезание през австралийската пустош в преследване на „мечтите за по-устойчиво бъдеще“. Стартът на състезанието Bridgestone World Solar Challenge е в Дарвин, участниците ще прекосят пустинята до Аделаида, където е финалът, пише „Гардиън“
Червена кола, която прилича повече на състезателна лодка, отколкото на седан, се движи с магистрална скорост, използвайки приблизително същото количество енергия, необходимо за кипване на чайник. Когато и ако този футуристично изглеждащ кораб – Unlimited 6.0 – пресече финала, екипът му от Western Sydney University вероятно ще отпразнува с нещо малко по-твърдо от чаша чай, пише изданието.
Сред посланията за подкрепа, написани върху слънчевите панели на автомобила на студентите по инженерство, които се опитват да разработят пробиви в дизайна на слънчеви автомобили, има едно, което гласи: „донесете на този човек бира“.
Без съмнение екипът ще заслужи студена напитка след изтощителното пресичане на някои от най-суровите и отдалечени терени в света. Но няма да са само мъже, които ще празнуват.
Завръщайки се за второто си състезание, ветеранката Мика Хонан е поела ролята на лидер в тазгодишното предизвикателство, което трябва да покаже ефикасно движение на автомобила при намалена слънчева светлина – тазгодишното събитие се провежда през зимата за първи път.
„Има много решения за сложен проблем и всеки го решава малко по-различно“, каза Хонан.„Обичам да уча как и защо нещо работи или как и защо не работи. Инженерството не е просто област на обучение, а начин на мислене“, посочва тя.
Събитието, което се провежда два пъти годишно, започва през 1987 г. и привлича онлайн аудитория от милиони хора, които гледат състезанието със автомобили, задвижвани от слънчева енергия, проектирани, конструирани и построени в университети и училища в Австралия и чужбина.
След като отборите напуснат Дарвин, те трябва да пътуват колкото се може по-далеч до 17:00 часа всеки ден, когато лагеруват в пустинята.
Посланикът на събитието Крис Селууд казва, че проектирането и изграждането на автомобил, захранван от слънчева енергия, който може да измине 3000 км, да се класира за състезанието и след това да стигне до старта, е „невероятно постижение за тези, които мечтаят за по-устойчиво бъдеще“.
Отборите се изправят пред екстремни горещини, обширни открити пустинни участъци и разнообразен терен в три класа: challenger, cruiser и explorer.
Класът cruiser е създаден, за да насърчи концептуалните автомобили „от зелено към масовия“ – оборудвани с иновативни, устойчиви и потенциално практични функции, които биха могли да намерят своето място в реалния дизайн.
Автомобилите от клас „challenger“ позвояват и захранване и от външни източници, след като слънцето залезе. А класът „explorer“ предоставя още по-широка платформа за представяне на перспективни идеи, технологии и възобновяеми енергийни източници.
Чуждестранните участници тази година включват отбори от Германия, Швеция, Италия, Холандия, Естония, Хонконг, Тайван и САЩ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.