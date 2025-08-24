Слънчеви коли започват 3000-километрово състезание в австралийската пустош

Тридесет и четири слънчеви автомобили от 17 държави започват в неделя изтощително 3000-километрово състезание през австралийската пустош в преследване на „мечтите за по-устойчиво бъдеще“. Стартът на състезанието Bridgestone World Solar Challenge е в Дарвин, участниците ще прекосят пустинята до Аделаида, където е финалът, пише „Гардиън“

Червена кола, която прилича повече на състезателна лодка, отколкото на седан, се движи с магистрална скорост, използвайки приблизително същото количество енергия, необходимо за кипване на чайник. Когато и ако този футуристично изглеждащ кораб – Unlimited 6.0 – пресече финала, екипът му от Western Sydney University вероятно ще отпразнува с нещо малко по-твърдо от чаша чай, пише изданието.

Сред посланията за подкрепа, написани върху слънчевите панели на автомобила на студентите по инженерство, които се опитват да разработят пробиви в дизайна на слънчеви автомобили, има едно, което гласи: „донесете на този човек бира“.

Без съмнение екипът ще заслужи студена напитка след изтощителното пресичане на някои от най-суровите и отдалечени терени в света. Но няма да са само мъже, които ще празнуват.

Завръщайки се за второто си състезание, ветеранката Мика Хонан е поела ролята на лидер в тазгодишното предизвикателство, което трябва да покаже ефикасно движение на автомобила при намалена слънчева светлина – тазгодишното събитие се провежда през зимата за първи път.

„Има много решения за сложен проблем и всеки го решава малко по-различно“, каза Хонан.„Обичам да уча как и защо нещо работи или как и защо не работи. Инженерството не е просто област на обучение, а начин на мислене“, посочва тя.

Събитието, което се провежда два пъти годишно, започва през 1987 г. и привлича онлайн аудитория от милиони хора, които гледат състезанието със автомобили, задвижвани от слънчева енергия, проектирани, конструирани и построени в университети и училища в Австралия и чужбина.

След като отборите напуснат Дарвин, те трябва да пътуват колкото се може по-далеч до 17:00 часа всеки ден, когато лагеруват в пустинята.

Посланикът на събитието Крис Селууд казва, че проектирането и изграждането на автомобил, захранван от слънчева енергия, който може да измине 3000 км, да се класира за състезанието и след това да стигне до старта, е „невероятно постижение за тези, които мечтаят за по-устойчиво бъдеще“.

Отборите се изправят пред екстремни горещини, обширни открити пустинни участъци и разнообразен терен в три класа: challenger, cruiser и explorer.

Класът cruiser е създаден, за да насърчи концептуалните автомобили „от зелено към масовия“ – оборудвани с иновативни, устойчиви и потенциално практични функции, които биха могли да намерят своето място в реалния дизайн.

Автомобилите от клас „challenger“ позвояват и захранване и от външни източници, след като слънцето залезе. А класът „explorer“ предоставя още по-широка платформа за представяне на перспективни идеи, технологии и възобновяеми енергийни източници.

Чуждестранните участници тази година включват отбори от Германия, Швеция, Италия, Холандия, Естония, Хонконг, Тайван и САЩ.