След чудовищни спекулации принцесата на Уелс обяви, че се лекува от рак

След поредица от спекулации за състоянието ѝ, принцесата на Уелс обяви във видеообръщение, че в момента е в ранен стадий на лечение, след като при тестове ѝ е открит рак.

В изявлението си тя посочва, че това е "огромен шок" след "невероятно тежки няколко месеца". Катрин обаче заявява: "Аз съм добре и ставам по-силна всеки ден."

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK