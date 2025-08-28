След екстрадицията Паскал бе привикан в антикорупционната комисия

Ден след като беше екстрадиран от Сърбия у нас, соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал бе привикан в антикорупционната комисия (КПК). С каква цел, към момента не е ясно, но може да става дума за разпит или за предявяване на обвинение спрямо него.

Николов и към момента е обвиняем за участие в организирана престъпна група. Разследващите твърдят, че в нея влизат още бившата шефка на митниците Петя Банкова, ексглавният секретар на МВР Живко Коцев и Стефан, и Марин Димитрови, които са баща и син. Според прокуратурата със съдействието на Банкова и Коцев са прекарвани камиони с нелегални цигари. Стефан Димитров е сочен за връзка между Банкова и Коцев.

В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми рушвети. Връзката на Рашков пък се твърди, че е през бащата и син Димитрови.

Отново Димитров-син е смятан и за много близък до бившия главен секретар Коцев. Общи снимки на двамата бяха публикувани онлайн след ареста на Банкова.

Банкова бе задържана през пролетта на миналата година и прекара месеци в ареста. Още тогава бяха повдигнати обвинения и на Николов, но се оказа, че той е в чужбина. В крайна сметка соченият за организатор на контрабандните канали бе задържан в Сърбия, където твърдеше, че се лекува. Преди ден се разбра, че той ще бъде предаден на българските власти.

Засега Николов е задържан за 72 часа с прокурорско постановление. Дали ще се иска постоянният му арест към момента не се знае.