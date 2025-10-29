След като опустоши Ямайка, ураганът "Мелиса" достигна Куба

Ураганът "Мелиса" връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

Ураганът "Мелиса" намаля до трета категория по петстепенната скала за измерване на силата на ураганите, след като премина през Ямайка и предизвика огромни опустошения там.

Властите се готвят за оценка на щетите. Над половин милион души в страната са без ток. Има повалени дървета, съборени електрически стълбове и големи наводнения. Спасителните екипи имат трудности да достигнат засегнатите райони в южните и югозападните части на страната. Нанесени са и щети на четири болници, от които една е без ток и 75 пациенти е трябвало да бъдат евакуирани.

Ураганът връхлетя Ямайка вчера със сила от пета степен и пориви на вятъра със скорост от 295 километра в час.

ООН заяви, че координира доставки на помощи за Ямайка по море откъм Барбадос. Доставки по въздуха ще има, когато метеорологичните условия се подобрят. Метеоролози предупреждават, че дъждовете и ветровете ще продължат още няколко дни в Ямайка.

В Куба е обявена тревога в източните части на страната. Над 700 000 души са били евакуирани вече от някои райони на островната страна.

Предупреждение за ураган е издадено и за централните части на Бахамските острови.

"Мелиса" вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява "изключително опасна и животозастрашаваща ситуация", призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за "катастрофални щети".

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

"Мелиса" е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде "вероятно безпрецедентно" за островната държава с близо три милиона души население.