След като опустоши Ямайка, ураганът "Мелиса" достигна Куба

Ураганът "Мелиса" връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.
Ураганът "Мелиса" намаля до трета категория по петстепенната скала за измерване на силата на ураганите, след като премина през Ямайка и предизвика огромни опустошения там.
Властите се готвят за оценка на щетите. Над половин милион души в страната са без ток. Има повалени дървета, съборени електрически стълбове и големи наводнения. Спасителните екипи имат трудности да достигнат засегнатите райони в южните и югозападните части на страната. Нанесени са и щети на четири болници, от които една е без ток и 75 пациенти е трябвало да бъдат евакуирани.
Ураганът връхлетя Ямайка вчера със сила от пета степен и пориви на вятъра със скорост от 295 километра в час.
ООН заяви, че координира доставки на помощи за Ямайка по море откъм Барбадос. Доставки по въздуха ще има, когато метеорологичните условия се подобрят. Метеоролози предупреждават, че дъждовете и ветровете ще продължат още няколко дни в Ямайка.
В Куба е обявена тревога в източните части на страната. Над 700 000 души са били евакуирани вече от някои райони на островната страна.
Предупреждение за ураган е издадено и за централните части на Бахамските острови.
"Мелиса" вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.
В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.
Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява "изключително опасна и животозастрашаваща ситуация", призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за "катастрофални щети".
Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.
"Мелиса" е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде "вероятно безпрецедентно" за островната държава с близо три милиона души население.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Как така на Русия не и се случи едно такова бедствие, та да унищожи рашистите червени!