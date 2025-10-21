След коалиционния съвет: ГЕРБ и ИТН искат ротация на председателя на парламента

На провелия се днес коалиционен съвет на управляващите от ГЕРБ и ИТН са поискали да има ротационно председателство на Народното събрание, тоест Наталия Киселова все пак да бъде сменена, дори и временно. Финално решение обаче все още няма.
"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ). Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни", обявиха от ГЕРБ във Фейсбук. От съобщението може да се предположи, че засега БСП не са дали съгласието си за промяната с председателския пост в НС.
Не се споменава нищо и за участие в управлението на ДПС "Ново начало", което вероятно означава, че и тази тема е затворена.
От партията на Бойко Борисов слагат край и на бойкота на работата на парламента. "От утре се възобновява работата на Народното събрание", обявиха от ГЕРБ. По-рано днес прогноза, че проблеми с кворума няма да има, направи и Киселова.
Междувременно Министерският съвет днес се събра за пръв път, след като миналата седмица премиерът Росен Желязков отмени заседанието му.
Такава е ситуацията във вторник, точно седмица след гневния монолог на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който тогава поиска "преформатиране на управлението", заговори за включване на "Ново начало" официално във властта и поиска оставката на Киселова.
Засега изглежда, че след всички тези закани промените в управлението най-вероятно ще се изчерпят единствено с въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание.
"В политиката динамиката е голяма, според мен и парламентарната ми група въпросът за стабилността трябва да надделява над политическия егоизъм", каза по-рано във вторник Киселова пред журналисти в Кърджали, където гостува на празника на града. Именно подобни нейни публични прояви бяха изтъкнати от Борисов, когато той заговори за смяната ѝ.
"Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва въпросите, които ни вълнуват, да бъдат поставени първо между колегите в Съвета за съвместно управление и след това да се търсят медиите", добави тя.
Вчера лансираната от Бойко Борисов среща между премиера Росен Желязков, ГЕРБ, БСП и ИТН за евентуалното включване на "ДПС-Ново начало" в управленската формула не се състоя. Днес от ГЕРБ, БСП и ИТН се събраха в парламента, където беше и Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало".
Миналата седмица лидерът на ГЕРБ обяви, че ако БСП и ИТН "не искат ("ДПС-Ново начало" официално във властта - бел.ред.), или, ако искат да излезе, че само ГЕРБ го прави", той е против. Ако обаче са "за": "Следващата стъпка са преговори с Пеевски".
В понеделник с позиция излезе самият Пеевски, от която може да се допусне, че може и да не се стигне до никакви промени във властта и до влизане официално в нея на "Новото начало".
"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки", заяви Пеевски след разговор с премиера Росен Желязков.
Още по темата
Същевременно във вторник преди обед паралелно с коалиционния съвет на управляващите заседава и Министерският съвет. Заседанието, което миналата седмица бе отменено от премиера, днес приключи за 35 минути, колкото бяха и официално обявените точки в дневния му ред.
Пред БНР здравният министър Силви Кирилов каза, че то е преминало в "делови" дух, колегата му земеделски министър Георги Тахов каза, че заседанието е преминало "съвсем нормално". Министърът на енергетиката Жечо Станков потвърди, че заседанието е протекло нормално и по дневния ред.
Той предвиждаше одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загиналите при наводненията в област Бургас на 3 и 4 октомври тази година.
