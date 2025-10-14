След мирната сделка: "Хамас" предприе екзекуции в Газа, израелските сили убиха 7 палестинци

Ден след като 20 живи израелски заложници и стотици палестински задържани бяха освободени и се събраха със семействата си като част от сделката за прекратяване на огъня, в Газа цари огромна несигурност относно следващите стъпки.

Идентифицирани тела на заложници

Израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че са идентифицирали телата на четирима заложници, предадени от "Хамас". Двама от тях са Бипин Джоши (23-годишен непалски студент по земеделие) и Гай Илуз (26-годишен, отвлечен от музикалния фестивал Nova).

Семействата на останалите до 24 заложници, чиито тела все още не са върнати, са гневни и разочаровани.

"Форумът на семействата на заложници и изчезнали семейства" обяви, че отказът на "Хамас" да предаде всички тела "трябва да бъде посрещнат със сериозен отговор".

Междувременно Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) днес заяви, че връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време, предаде Ройтерс. Според организацията намирането на телата сред руините в Газа ще бъде "много голямо предизвикателство".

"Мисля, че наистина има риск то да отнеме много време. Казваме на страните е, че това трябва да бъде техен основен приоритет", каза говорителят на МКЧК Кристиан Кардон, цитиран от Ройтерс.

7 палестници загинали от израелски огън

Палестинската гражданска защита съобщи пред Би Би Си, че седем души са загинали във вторник от израелски огън при два отделни инцидента – в източната част на град Газа и източно от Хан Юнис.

В отговор израелската армия заяви, че е открила стрелба по хора, които са пресекли линията, до която войските ѝ са се изтеглили съгласно споразумението за прекратяване на огъня.

"Хамас" извършва извънсъдебни екзекуции в Газа

Групировката "Хамас" извършва извънсъдебни екзекуции в ивицата Газа, разправяйки се с палестинци, които обвинява в сътрудничество с Израел.

Откакто влезе в сила примирието, бойци на групировката са убили най-малко 33 души, предаде Ройтрес. "Хамас" твърди, че действията са насочени срещу въоръжени групи, които "заплашват сигурността" и "работят за Израел".

В интеренет се разпространява видео, на което е заснета екзекуцията на седем души. В описанието към клипа се заявява: "Видео с екзекуция на седем души"Хамас" екзекутира тези, които са виновни в сътрудничество с Израел. Всички онези, които са работили за Израел, сражавайки се във вътрешността на Газа срещу силите на Съпротивата, ще бъдат намерени и наказани."

В интернет се разпространява и по-дълга версия на видеото, като и двата записа се отнасят за едно и също събитие. Анализът на метаданните показва, че и двата файла са създадени вечерта на 13 октомври 2025 г. и не съдържат признаци на редакция.

След сключването на споразумението за прекратяване на огъня, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" е получила временно разрешение да изпълнява полицейски функции в Газа. По думите на Тръмп, това решение цели да предотврати хаос и мародерство в анклава преди сформирането на нов палестински орган на властта под международен контрол.

Самият "Хамас" твърди, че неговите бойци "поддържат обществения ред" и "предотвратяват престъпността".

Сблъсъци с клана Догмуш

Според информацията, серията екзекуции може да е свързана с вътрешни сблъсъци между "Хамас" и местни въоръжени кланове, най-вече с клана Догмуш, чиито представители традиционно са контролирали част от град Газа.

По данни на израелското издание Haaretz, именно този клан се е превърнал в основен опонент на "Хамас" през последните седмици, след като част от неговите бойци са били обвинени в сътрудничество с Израел и нападения срещу подразделения на "Бригадите Изз ад-Дин ал-Касам".

Арабският вестник Asharq Al-Awsat съобщи, че силите за сигурност на "Хамас" са обсадили домовете на членове на семейство Догмуш и са убили най-малко 20 души, като десетки са били задържани. Според изданието, причината е стремежът на групировката да възстанови контрола си над райони, които по време на войната са преминали в сферата на влияние на клана.

Грничният пункт Рафах остава затворен

Израел обяви, че граничният пункт Рафах в Газа ще остане затворен до сряда, предаде "Гардиън". Граничният пункт между Газа и Египет ще остане затворен, а потокът от помощи към палестинския анклав ще бъде намален, обявиха израелски представители.

Действията са предприети, след като "Хамас" не предаде телата на жалозниците, които все още държи, въпреки че това е част от споразумението за прекратяване на огъня.

Хуманитарна криза: "Надпревара с времето"

Хуманитарни агенции описват разрушенията в Газа като "опустошителни" и заявяват, че "се надпреварват с времето", за да доставят спешно необходимите помощи.

Преговорите продължават без конкретика

Президентът Доналд Тръмп обяви, че следващата фаза от преговорите по неговия план за прекратяване на войната е в ход. Въпреки това, както отбелязва нашият кореспондент, все още няма подробности как, къде и кога ще бъдат осъществени тези преговори.