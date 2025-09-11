След нашествието на руски дронове Полша и Латвия ограничиха въздушния трафик по източниците си граници

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като вчера руски дронове навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили.

Полша свали дронове във въздушното си пространство вчера сутринта с подкрепата на самолети на съюзниците ѝ от НАТО.

„По молба на оперативното командване на въоръжените сили … ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва в изявлението.

Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.

„От залез до изгрев слънце има пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети“, заяви агенцията. Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати.

Латвия ще затвори въздушното пространство на източната си граница с Беларус и Русия, заяви по-късно Андрис Спрудс, министър на отбраната на страната. Ограниченията ще бъдат в сила до 18 септември, с възможност за удължаване, и на височина до 6 км.

„Всичко над това не е засегнато. Ако някой се издигне по-високо, този въздушен трафик ще продължи. Заплахата е от безпилотни системи, работещи на по-ниски височини“, обясни Спрудс. Според него подобна мярка ще разшири възможностите за тестване на системи за наблюдение на въздушното пространство, моделиране и противодействие на операции с дронове, както и разполагане и обучение на допълнителни мобилни бойни части.

Ограниченията за полети бяха обсъдени предния ден на заседание на Съвета за национална сигурност на страната, заяви латвийският премиер Евика Силин. „Събитията в Полша ни шокираха“, отбеляза тя, добавяйки, че ограниченията се въвеждат само в граничната зона, така че „самолетите на airBaltic ще летят, няма от какво да се тревожим“.

Полският президент: Атаката е била опит да се тества способността за реакция на Полша и на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да обсъди безпрецедентната операция, при която Полша, членка на Европейския съюз и НАТО, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, които нарушиха нейното въздушно пространство.

По-рано днес премиерът на Полша Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.

Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.

Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.

Зеленски критикува слабата глобална реакция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че масовото нахлуване на руски дронове в Полша е било преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, предаде Укринформ.

Той подчерта спешната необходимост от съвместна европейска противовъздушна отбрана и потвърди готовността на Украйна да съдейства на Полша с технологии и разузнавателна информация.

Зеленски направи тези коментари във вечерното си видеообръщение.

"От 1 часа сутринта нашите военни проследяваха движението на руски дронове към полската граница", каза Зеленски.

Президентът на Украйна подчерта, че това не е било грешка или инцидент, а умишлено действие.

Той отбеляза, че Русия е използвала както украинска, така и беларуска територия, за да проникне с дронове във въздушното пространство на Полша.

"Почти две дузини дронове са влезли в Полша и както изглежда по-малко от половината от общия брой са дошли от украинска посока. Това е била преднамерена руска операция. И виждаме резултата – справянето със ситуацията беше изключително трудно", подчерта Зеленски.

Според него Украйна е предложила на Полша необходимата подкрепа за противодействие на такива заплахи.

В същото време Зеленски подчерта, че Русия все още не е срещнала твърда реакция от страна на световните лидери – поне не под формата на действия.

"Има повече от достатъчно изявления, но все още липсват действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те тестват реакциите", отбеляза той.

Зеленски припомни, че в Беларус са започнали съвместни руско-беларуски военни учения, като предположи, че такава дейност може да бъде част от "плана им за обучение".

Украинският президент също така подчерта руската дезинформационна кампания, насочена както към Полша, така и към Украйна.

"Ето защо са жизненоважни силните контрамерки, предприети по правилния начин. Украйна предлага да защити въздушното си пространство по координиран, обмислен и съвместен начин. Представихме на нашите партньори идеи как това може да бъде постигнато. Детайлите са ясни – как да се предотврати разширяването на войната и как да се спрат ескалационните стъпки на Русия. Има напълно достатъчно съвместни сили за това", добави той.

Както беше съобщено, президентът Зеленски е обсъдил новите заплахи от Русия след атаките с дронове срещу Украйна и Полша с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и генералния секретар на НАТО. Той подчертал необходимостта от съвместни действия за противодействие на тези заплахи, отбелязва Укринформ.

Кремъл няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Русия заяви днес, че няма да коментира повече случая с навлизането на дронове в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза още, че руско-беларуските военни учения, които започват близо до границата с Полша от утре, не са насочени срещу някоя страна.

Песков каза, че няма постигната договорка за потенциален телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с американския президент Доналд Тръмп.