След новите критики: Тръмп предлага да се пести от отпуснатите на Мъск субсидии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи днес Департамента за правителствена ефективност (DOGE) да разгледа субсидиите, които компаниите на главния изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla) и бивш ръководител на ведомството Илон Мъск са получили, за да спести федерални средства, предаде Ройтерс.

Коментарите на Тръмп идват, след като малко по-рано Илон Мъск поднови критиките към законопроекта, предвиждащ намаляване на данъците и увеличаване на разходите, предложен от Тръмп.

След седмици на относително затишие след спор с Тръмп относно предложеното законодателство, Мъск се присъедини отново към дебата в събота, когато Сенатът разгледа проектобюджета на американския президент. Милиардерът нарече " последния вариант на законопроекта "безумен" и "унищожителен".

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country! Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

"Илон може да получи повече субсидии от всеки друг човек в историята, далеч, и без субсидии Илон вероятно ще трябва да затвори бизнеса си и да се върне у дома в Южна Африка. Край на изстрелванията на ракети, сателитите или производството на електрически автомобили и нашата страна ще спести цяло състояние. Може би трябва да накараме Департамента за правителствена ефективност да разгледа добре и внимателно това? Големите разходи може да бъдат спестени!!!", написа Тръмп в публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"Буквално казвам "спрете всичко". Сега", написа Мъск в отговор в социалната си мрежа "Екс" (X).

Вчера Мъск засили критиките си, заявявайки, че представителите в Конгреса, които са водили кампания за намаляване на разходите, но са подкрепили законопроекта, "трябва да се засрамят!", като допълни, че ще загубят "междинните избори в САЩ (за Конгрес) догодина", ако подкрепят предложеното от Тръмп законодателство.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A