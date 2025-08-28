След "подаръка" с "Райнметал" Радев се захвана с "Еърбъс". Урсула фон дер Лайен идва във ВМЗ-Сопот

Президентът Румен Радев обяви, че има амбиция да привлече и инвестиция на "Еърбъс" в България, след като обяви, че е осигурил влизането на германския оръжеен гигант "Райнметал" у нас като "подарък за правителството".

Радев е в Германия за откриването на новия завод за боеприпаси на "Райнметал", като се очаква компанията да участва в най-малко два завод в България.

Инвестицията доведе до поредно напрежениe по линията Радев – Борисов, тъй като лидерът на ГЕРБ пристигна в Германия само няколко часа преди президента и първи се срещна с изпълнителния директор на фирмата Армин Папергер.

Последва дежурната разправия кой има по-голяма роля за привличането на “Райнметал“ у нас.

В четвъртък Радев коментира от Берлин, че "Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор".

На въпрос дали има рискове инвестицията на "Райнметал" да не се случи президентът Радев отговори: "Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави".

"Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, но и от други, а тези визити да не присвояват, да се превръщат в PR кампания за определени политически лидери. Трябва да се работи", каза той.

Урсула фон дер Лайен идва във ВМЗ-Сопот



На този фон в четвъртък стана ясно, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.

Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Държавните заводи ще бъдат партньор на “Райнметал“ в България.

Планът на България е да финансира участието си в съвместните заводи с “Райнметал“ чрез заеми по линия на европейския механизъм SAFE, който финансира общи проекти в сферата на отбраната.

Според Борисов проектът вече е съгласуван с ЕК и лично с Урсула фон дер Лайен

Радев работи за привличането на “Еърбъс“

В четвъртък Радев обяви, че има амбиция да привлече и международния консорциул "Еърбъс“.

"Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс" - ще дойдат през септември в България, ще организираме срещи с българския бизнес и българското правителство. Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, тези визити да не се присвояват, да се превръщат в пиар кампания за определен политически лидер, трябва да се работи", допълни Румен Радев, цитиран от БНТ.

В двореца "Белвю" в Берлин президентът Румен Радев се срещна със своя колега Франк-Валтер Щаймайер.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България. За 2024 година стокообменът между двете страни надхвърля 12.3 млрд. евро.

Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 са в размер на 4,109 млрд. евро.

Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.