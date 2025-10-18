След "помиятa" в Пазарджик победителят е поканен през парадния вход в управлението

Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.

Делян Пеевски ще бъде поканен да влезе през парадния вход в управлението, което така или иначе си е негово...

Така може да се обобщи развръзката от последните три дни, които уж трябваше да разтърсят властта, както се беше заканил Бойко Борисов.

Във вторник вечерта той държа реч в партийната централа и като един политически гръмоотвержец се закани за помитащи промени и преформатиране на властта, така че ГЕРБ като първа политическа сила и мандатоносител да получи полагаемото ѝ се признание за тази роля, а не всички да му се катерят по гърба.

В петък Борисов коленопреклонно поднесе властта на Пеевски. Без съпротива, без възражения, без национални избори.

На 12 октомври в Пазарджик имаше частични избори, приключили със смазваща победа на "ДПС-Ново начало" на фона на многобройни свидетелства за изборни манипулации и измами. ГЕРБ регистрира катастрофален резултат и се класира шеста. Това взриви Борисов, който във вторник заяви:

"В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС-Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

Тогава Борисов спомена и за оставката на вътрешния министър Даниел Митов (ГЕРБ) или на професионалното ръководство на МВР.

В петък разбрахме, че Митов е спасен, но с поста се разделя директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков. Нито Борисов, нито Митов казаха защо си отива областният началник.

Резултатът е, че вече има наказан за безобразията на изборите в Пазарджик, където новият официален коалиционен партньор Пеевски в управлението победи с много, а ГЕРБ се срина.

Предстоят преговори за официалното включване на "ДПС-Ново начало" в управлението, съобщи Борисов в петък след среща между партийното ръководство, министрите от ГЕРБ-СДС, областните координатори и кметовете на партията. Той се оправда, че другата алтернатива са предсрочни избори, а партията не иска такива.

Може би по-запомнящият се акцент от изявлението на Борисов е начинът, по който описа взаимоотношенията си с лидера на "ДПС – Ново начало": "От 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам".

Във вторник, когато поиска поиска "преформатиране на властта", той изпрати депутатите си да се срещат с местните структури, защото не вижда "никакво място на ГЕРБ в такова управление" и "шести сме (в Пазарджик – бел.ред.), никаква отговорност не нося вече".

"Резултатът ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, Желязков, което е дало министерства на концесии и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика", каза още лидерът на ГЕРБ и констатира: "Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място".

Веднага след тази тирада на Борисов дойде съобщение от Пеевски. "Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" каза още , че ще излъчи преговорен екип и чака обаждане от премиера.

В четвъртък заяви, че може да се включи пряко в управлението, но може да продължи да го подкрепя и както досега. Всичко е в ръцете на Борисов – дали ще хвърли държавата в бездната", коментира Пеевски.

В петък Борисов каза, че нямало друг вариант, освен да водят преговори с Пеевски. Защото управленската коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН имат само сто гласа, а им трябва мнозинство за приемането на бюджета и т.н. Но тройната коалиция с мандат на ГЕРБ е така още от април, когато депутатите от АПС (бившето ДПС на Доган) оттеглиха подкрепата си, след като ГЕРБ отказа да ги допусне дори до втория ешелон на властта, докато се чудеше как да угоди на Пеевски.

От създаването на правителството до днес най-заинтересованият от съществуването му изглежда Делян Пеевски. Той многократно се зарече, че кабинетът ще изкара пълен мандат. Също така не спира да повтаря, че го подкрепял безвъзмездно, защото нямал свои министри и въобще, нищо общо.

Само дето държавата работи главно в интерес на една партия – неговата. Преминаването на кметове от старото ДПС на Доган към Новото начало се ознаменува с чек от държавния бюджет и снимка с Пеевски пред герба.

Преди два дни Борисов възропта, че всички коалиционни партньори му се катерят на гърба, ама той бил хлъзгав. Не се знае какво имаше предвид – кого ще изпързаля?

Ясно е, че ще изпълнява каквото му каже Пеевски. И от време на врече ще изнася по някое театрално представление от централата, ще се прави на възмутен, ядосан и ще дава видимост, че от него нещо зависи. Ще се превръща във все по-жалка карикатура на самия себе си.