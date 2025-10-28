След поредица от сделки в Токио Тръмп похвали "великата" японска лидерка Такаичи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали първата жена министър-председател на Япония Санае Такаичи в Токио днес, приветствайки нейното решение да ускори развитието на страна в отбранителната сфера и да подпише двустранно споразумение за търговията и редките земни елементи, предаде Ройтерс.

Такаичи, която бе покровителствана от покойния приятел на Тръмп Шиндзо Абе, аплодира усилията на президента да разреши глобалните конфликти и заяви, че ще го номинира за Нобелова награда за мир, обяви говорител на Тръмп.

Очакваше се и Япония да предложи пакет от американски инвестиции по сделка за 550 милиарда долара, договорена тази година, в областта на корабостроенето например, и да се ангажира да закупува американска соя, газ и пикапи, уточни Ройтерс.

Тези действия може да успокоят Тръмп, който настоява Токио да увеличи разходите си за отбрана предвид все по-агресивния Китай. Такаичи обеща да ускори плановете за увеличаване на японския бюджет за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) до март, две години по-рано от планираното.

"Всичко, което знам от Шиндзо и другите, е, че вие ще бъдете една от най-великите министър-председатели. Искам да Ви поздравя за това, че сте първата жена министър-председател. Това е голямо постижение“, каза Тръмп на Такаичи, по време на разговорите в двореца Акасака в Токио.

Такаичи многократно спомена привързаността на Абе към Тръмп и му подари неговия стик за голф, поставен в стъклена кутия, сак за голф с автограф от японския шампион Хидеки Мацуяма и голф топка с гравиран златен лист. Това показаха снимки, публикувани в платформата "Екс" от асистентката на Тръмп - Марго Мартин.

Абе, който беше убит през 2022 г., беше първият чуждестранен лидер, който се срещна с Тръмп след победата му на президентските избори през 2016 г., като двамата продължиха да поддържат близки отношения по време на няколко партии голф в САЩ и Япония.

Японската лидерка подари на Тръмп и карта с големите инвестиции, които японски фирми са направили в Съединените щати от последната му визита през 2009 г. по време на обяд с американски ориз и говеждо месо, както и зеленчуци от родния град на Такаичи - Нара.

Най-малко 10 японски компании имат намерение да инвестират повече от 400 милиарда долара в САЩ в области като енергетиката и изкуствения интелект, което двете правителства ще обявят по-късно днес, съобщи японска обществена телевизия Ен Ейч Кей.

Тръмп също похвали усилията на Япония да закупи повече американска техника в областта на отбраната, а Такаичи заяви, че ролята на американския президент за примирието между Камбоджа и Тайланд, както и между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", е "безпрецедентно“ постижение.

Лидерите подписаха споразумение за доставките на полезни изкопаеми от съществено значение и редки земни елементи, на фона на стремежа на двете страни да се откъснат от зависимостта си от Китай по отношение на суровините, които са от решаващо значение за широка гама от продукти - от смартфони до изтребители.

Тази сделка има за цел проекти от взаимен интерес в области като производството на магнити и батерии през следващите шест месеца и съвместно разработване на находища, отбелязва Ройтерс.

След обяда Тръмп се срещна с роднини на хора, отвлечени от Северна Корея през 60-те и 70-те години с цел обучаване на севернокорейските шпиони и техни роднини на японския език и култура. Макар че някои от тях по-късно бяха освободени, Токио продължава да прилага натиск върху Пхенян за връщането на всички отвлечени граждани, които са все още живи - кауза, която Абе подкрепяше, обръща внимание Ройтерс.

„Съединените щати са с тях до края“, заяви Тръмп, който неколкократно е заявявал, че е отворен за среща с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун по време на посещението си в Азия.

Американският президент започна петдневната си визита в Азия в Малайзия в неделя, преди да отпътува за Япония в понеделник вечерта, като се отправи направо към Императорския дворец в Япония за среща с император Нарухито.

Тръмп се надява да завърши обиколката си - която ще е най-дългата му в чужбина, откакто се върна в Белия дом през януари - със споразумение за примирие в търговската война с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък.

Усилията на Такаичи да се позове на наследството на Абе, за да създаде връзка с Тръмп, биха могли да ѝ помогнат да укрепи слабата си политическа позиция в страната и да ѝ помогнат да се справи с понякога непредсказуемите решения на американския държавен глава, казват анализатори за Ройтерс.

Въпреки че тя отбеляза скок в обществената подкрепа, откакто стана премиер, коалиционното ѝ правителство е с два депутатски мандата по-малко от мнозинство в долната камара на парламента, припомня Ройтерс.

Тръмп и Такаичи по-късно ще посетят американската военноморска база в Йокосука, близо до Токио, където се намира американският военен кораб "Джордж Вашингтон"., част от мощното военно присъствие на САЩ в региона.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет ще проведе разговори с японския си колега Шинджиро Коидзуми утре.

Тръмп ще се срещне и с бизнес лидери в Токио днес, преди да отпътува утре за Южна Корея. Там има планирана среща с южнокорейския президент И Дже-мьо преди тази с китайския лидер Си в четвъртък, информира Ройтерс.

Междувременно Такаичи каза днес, че Япония ще подари 250 черешови дървета на Вашингтон по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ догодина.

Черешовите дървета са популярна фотографска атракция в столицата на САЩ, където цъфтежът им превръща града в море от розово и бяло всяка пролет, пише ДПА.