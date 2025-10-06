След потопа: Извънредни мерки в "Елените" - ограничава се достъпът до селището

Извънредни мерки се въвеждат във ваканционното селище "Елените" заради очакваните валежи в понеделник. От 15.00 часа достъпът до селището ще бъде ограничен, като беше задействана системата за ранно предупреждение BG - Alert в района на Елените и Царево.

"Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

Заповедта на областния управител Владимир Крумов има за цел да се гарантира максимална сигурност на населението.

Предупреждение е отправено и към всички кметове по Южното Черноморие.

Три пропускателни пункта ограничават достъпа до курорта "Елените". Там контролирано се пускат само собствениците на имоти, до които може да се стигне, за да си вземат парите, документите, лекарствата и малко багаж, предаде БНР.

"Има разположени екипи по места. Техниката е в изправност. Дежурни екипи ще има във всички териториални поделения на пожарната. На "Елените", ако вали дъжд, собствениците няма да бъдат допускани до жилищата си в следващите 2-3 дни", обясни областният управител на Бургас, цитиран от БНР.

Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията, предаде Нова ТВ. Освен това се търси и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието през изминалата седмица.

Четирима души загинаха при проливните дъждове в Бургаско преди дни, като най-тежко е положението в "Елените".

"Изложба на глупостта и алчността"

В неделя екип от учени пристигна във ваканционното селище, за да заснеме с модерна техника модел, който да покаже причината трагедията. Екипът бърза, за да не бъдат заличени следите от наводнението.

"Ваканционното селище "Елените" е изложба на човешката глупост и алчност. Създаваме един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства. Позволява ни да получим огледална представа за механизмите, които са довели до бедствието, което виждаме. Второ-документираме щетите и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия. Тези малки водосбори, които са в Южното Черноморие, са изключително рискови. Не можем да предотвратим бедствията, но можем да ги ограничим. Сградите ограничават пространството, в което да се разлее водата и така увеличават нейната ударна мощ. В Свети Влас също има два рискови района", заяви пред БНР директорът на националния център по геопространствени изследвания и технологии към СУ доц. Стилян Димитров.

По думите му е очевидно, че в "Елените" направени огромни компромиси, дерето е застроено, а това е нещо, което не може да се види в оригиналния проект.

Според екперта по климатични промени Георги Стефанов трябва да се преустанови практиката да се допуска застрояването на речни корита.

"От 20 години постоянно виждаме едно презастрояване – на речни корита, на Черноморието, на планинските курорти и нарушаване на законодателството. Климатичните промени са друг фактор. Трябва да се адаптираме към новите реалности. Превенцията е нещо, което е изключително необходимо, заяви Стефанов пред БНР.

"Институциите не са си свършили работата"

Екоминистърът Манол Генов не даде ясен отговор кой в миналото е дал разрешение да се строи във въпросните дерета. Според него това се е случило преди близо 10 години, но институциите не са си свършили работата.

"Голяма част от реката е застроена. Не е позволено да се строи върху публична държавна собственост и тук въпросът е как се е случило това. Има много институции, които съгласуват тези строежи. До момента от нашите проверки в регистъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) има само едно съгласуване за строеж около 2006 г. за една пречиствателна станция", каза Генов в ефира на БНТ.

Той обяви, че не може да прогнозира дали някой ще излезе виновен и обеща, че ще иска оставки, ако има виновни от сегашните ръководители в системата на екоминистерството.

Генов обяви, че не знае кои са собствениците на обектите върху дерето и не е проверявал в търговския регистър. По негови думи обаче институциите не са си свършили работата.

"Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция", каза екоминистърът.

АПИ ще възстановява моста до Царево

Агенция "Пътна инфраструктура" съобщи, че спешно обезопасява и възстановява моста над река Изгревска на пътя между Царево и Малко Търново. Съоръжението пострада при наводненията преди няколко дни. В момента няма достъп до моста и се работи по изграждането на временен обходен път, който да осигури връзка между Царево и селата в района.

Мостът пострада сериозно и при наводненията в Царево преди 2 години, когато също четирима души загинаха.

Валежи в цялата страна

В почти цялата страна се очакват значителни валежи в понеделник. За цяла Южна България е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.