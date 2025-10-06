След потопа: Извънредни мерки в "Елените" - ограничава се достъпът до селището

"Изложба на глупостта и алчността"
В неделя екип от учени пристигна във ваканционното селище, за да заснеме с модерна техника модел, който да покаже причината трагедията. Екипът бърза, за да не бъдат заличени следите от наводнението.
"Ваканционното селище "Елените" е изложба на човешката глупост и алчност. Създаваме един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства. Позволява ни да получим огледална представа за механизмите, които са довели до бедствието, което виждаме. Второ-документираме щетите и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия. Тези малки водосбори, които са в Южното Черноморие, са изключително рискови. Не можем да предотвратим бедствията, но можем да ги ограничим. Сградите ограничават пространството, в което да се разлее водата и така увеличават нейната ударна мощ. В Свети Влас също има два рискови района", заяви пред БНР директорът на националния център по геопространствени изследвания и технологии към СУ доц. Стилян Димитров.
По думите му е очевидно, че в "Елените" направени огромни компромиси, дерето е застроено, а това е нещо, което не може да се види в оригиналния проект.
Според екперта по климатични промени Георги Стефанов трябва да се преустанови практиката да се допуска застрояването на речни корита.
"От 20 години постоянно виждаме едно презастрояване – на речни корита, на Черноморието, на планинските курорти и нарушаване на законодателството. Климатичните промени са друг фактор. Трябва да се адаптираме към новите реалности. Превенцията е нещо, което е изключително необходимо, заяви Стефанов пред БНР.
"Институциите не са си свършили работата"
Екоминистърът Манол Генов не даде ясен отговор кой в миналото е дал разрешение да се строи във въпросните дерета. Според него това се е случило преди близо 10 години, но институциите не са си свършили работата.
"Голяма част от реката е застроена. Не е позволено да се строи върху публична държавна собственост и тук въпросът е как се е случило това. Има много институции, които съгласуват тези строежи. До момента от нашите проверки в регистъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) има само едно съгласуване за строеж около 2006 г. за една пречиствателна станция", каза Генов в ефира на БНТ.
Той обяви, че не може да прогнозира дали някой ще излезе виновен и обеща, че ще иска оставки, ако има виновни от сегашните ръководители в системата на екоминистерството.
Генов обяви, че не знае кои са собствениците на обектите върху дерето и не е проверявал в търговския регистър. По негови думи обаче институциите не са си свършили работата.
"Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция", каза екоминистърът.
АПИ ще възстановява моста до Царево
Агенция "Пътна инфраструктура" съобщи, че спешно обезопасява и възстановява моста над река Изгревска на пътя между Царево и Малко Търново. Съоръжението пострада при наводненията преди няколко дни. В момента няма достъп до моста и се работи по изграждането на временен обходен път, който да осигури връзка между Царево и селата в района.
Мостът пострада сериозно и при наводненията в Царево преди 2 години, когато също четирима души загинаха.
Валежи в цялата страна
В почти цялата страна се очакват значителни валежи в понеделник. За цяла Южна България е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.
Къде спи министърът на екологията Манол Генов и подопечният му НИМХ, който трябва да обявяват жълт, оранжев и червен код за валежи, вятър и други?
То там, понеже бургазлии са меки души, шоп върлува. Ако ограничим шопа в софийско поле, може би държавата има шанс.
Освен това скоро да се извадят имената на подписалите строителните разрешения и догодина да има навалица в Бургаския съд ..............
Природата не наказва, просто им поправи кадастъра...
Няма лошо! Природата винаги е наказвала всяко престъпление към нея, извършено от най-големия паразит - малоумния човек.
Някои хора много обичат морето и ще възстановят колибите.
Повече жертви в Елените няма да има, но дано се случат още сериозни разрушения, че накрая да се откажат да възстановяват кочината в речния водосбор. Природата да ни помогне да се вразумим малко при вече свършен факт.